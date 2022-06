Kiko Hernández, contra Anabel Pantoja: «Me parece indecente lo que hiciste»

Su segunda participación en Supervivientes 2022 no es que esté siendo del agrado de mucha gente, en especial de sus compañeros de trabajo. Su relación junto al esgrimista profesional, Yulen Pereira, está salpicando cada una de las polémicas que se están generando en esta edición. A raíz de una noche de intensidad por parte de ambos concursantes, muchos de los colaboradores de Sálvame, se han mostrado críticos y tajantes con la sobrina de Isabel Pantoja. Entre ellos, Kiko Hernández.

Entre sus compañeros, sin lugar a duda, el más crítico frente a la colaboradora ha sido Kiko Hernández: “Que poca vergüenza tienes, Anabel”, criticaba su compañero. “Yo tengo un hijo y veo eso… Yo no quiero ver a un hijo mío haciendo eso. Me parece indecente lo que hiciste”, comentaba en relación con la noche de pasión que tuvo su compañera.

Lejos de mantener la calma, el colaborador de Sálvame no ha querido contenerse y ha seguido atacando con dureza a su compañera: “Yo estuve en un reality como tú, y cuando me apretaban las ganas, pedía una hora sin cámaras. Así papá, mamá, tu ex… no tenían que ver esas imágenes tan vergonzosas”.

Kiko Hernández ha sido muy crítico con la actitud de su compañera y con “la manualidad” que ha protagonizado #yoveosálvame

“¿No puedes esperar ni siquiera un mes para hacer eso? ¿Tanto respeto que decías que tenías a tu gente, a tu Negro? Qué pena me dio que tuviera que ver eso. Tú dijiste en este plató que te parecía muy pronto. ¡Imagínate ver al Negro haciendo eso! A ti solo te importas tú, tú y tú, y tu Instagram”.

El momento tan íntimo que protagonizaron ambos concursante no ha sentado muy bien fuera del reality, en especial a Kiko Hernández, quien ha argumentado las críticas hacia Anabel Pantoja: “No te preocupa nada la gente que hay fuera. Que tu ex, con el que te acabas de separar, tenga que ver eso, me parece de una crueldad excesiva. No se iba a dar ni un beso, y al final hemos pasado a Canal Plus”.