Lydia Lozano, entre lágrimas ante este ataque de Kiko Hernández en ‘Sálvame’

El pasado martes 14 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. Dos de los protagonistas, inevitablemente, fueron Lydia Lozano y Kiko Hernández. Es más que evidente que los colaboradores están cada vez más alejados, y prueba de ello es el enfrentamiento que pudimos presenciar en el programa de ayer.

Con motivo del funeral del periodista Jesús Mariñas, el equipo de Sálvame no dudó un solo segundo en emitir un vídeo. En él, podíamos ver a Lydia Lozano hablando sobre el que fue su compañero durante tantos años. Es más, no tardó en calificarle como un auténtico “maestro”, dejando claro que siempre tendrá un enorme cariño.

Un gesto que Kiko Hernández no ha dudado en aprovechar para lanzar un dardo envenenado a la colaboradora de televisión: “A mí me han gustado mucho las palabras que has dicho en el vídeo. Que ha sido tu maestro y que no podías faltar en un día así”. Es entonces cuando quiso ir más allá: “Lo que me extraña es que, cuando te marchaste ayer de aquí, dijiste: ‘Uf, qué pereza me da ir al funeral de Mariñas’”.

Como era de esperar, Lydia Lozano se quedó sin palabras ante las declaraciones de Kiko Hernández. Visiblemente dolida, la tertuliana no tardó en responder: “Dije que qué pereza porque hacía un calor que te mueres y, después de trabajar, da pereza coger un taxi e ir. Una vez que estás allí pues disfruté, pero si quieres echar mierda…”

En ese preciso instante, Lydia Lozano no pudo evitar ponerse a llorar: “Me parece tan sucio lo que acabas de hacer… ¿A un funeral apetece ir? ¡No le des la vuelta! Yo nunca he oído decir a nadie: ‘Ay, estoy feliz porque voy al funeral de mi amigo’”. Por si fuera poco, la periodista quiso sincerarse respecto a lo que siente cuando ocurren este tipo de situaciones:

“Cada día que paso aquí os veo más alejados, en vez de estar más unidos. Me tratáis aquí como si fuera una mierda. ¿Es necesario contarlo?”, espetó. Kiko Hernández volvió a hablar: “Esto te va en tu nómina desde hace 13 años, ¿eh? ¿Me he inventado algo? A mí si algo me da pereza, llamo y no voy. Punto”. Lydia Lozano quiso abandonar el plató y, cuando regresó, Kiko Hernández quiso disculparse: “¿No te equivocas tú? Pues yo me equivoco también”.