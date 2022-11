Kiko Hernández confiesa que le da miedo estrenar su nueva obra por este motivo

Hace un tiempo que Kiko Hernández decidió meterse al mundo del teatro. La semana que viene estrena por fin su segunda obra, Las Troyanas. Para prepararse mentalmente para la obra ha acudido a Cristina Soria, especializada en Coaching de Fortalezas, Neurociencia, Coaching Sistémico y experta en Comunicación no Verbal.

El pasado miércoles revelaba en Sálvame junto a la coach sus miedos frente al estreno de su nuevo trabajo. “No tengo ningún obstáculo”, ha comenzado diciendo el colaborador. Aunque finalmente ha reconocido que actuar sin camiseta le provocaba algo de inseguridad siendo este su mayor miedo. Las actuaciones serán en el teatro Amaya, un espacio que ha contado que también le genera respeto.

Por otro lado, y seguramente gracias al trabajo de Cristina Soria, Kiko Hernández se ha mostrado aun así bastante confiado. “Sé que todo va a salir bien”, decía finalmente. También ha revelado uno de los consejos que le dio Rosa Valentín, una de sus compañeras de reparto en su primera obra: “No hay mal actor si se sabe el texto”.

El colaborador sabe que el trabajo duro es la clave para que la obra salga adelante sin ningún contratiempo. “Cuando mis hijas se van a dormir, no paro de estudiar”, ha contado a los espectadores y a los allí presentes. Además, ha confesado que su mayor miedo es quedarse en blanco. Kiko no se olvida tampoco de Sálvame, fuente principal de sus éxitos y a lo que agradece estas oportunidades. “La televisión te ayuda a todo, a promocionarme… Es el 80% de que todos mis proyectos funcionen”, se ha sincerado.

En su anterior obra recibió muchas críticas de gente a la que le sentó mal que diera el salto al mundo del teatro. “Me decían que por qué me metía dónde no me llaman”, ha explicado el tertuliano. Ahora enfrenta esta nueva oportunidad de forma diferente y asegura que ya no le duele lo que diga la opinión pública sobre él. “Ahora me quedo con las críticas buenas. Las redes sociales no las leo”, ha revelado Kiko Hernández.