Kiko Hernández pide perdón tras sus duras declaraciones contra Belén Rodríguez

El pasado miércoles 16 de noviembre Kiko Hernández vivió una de las tardes más duras e intensas de su carrera en Sálvame. Su enfrentamiento con Belén Rodríguez se ha consagrado como una de las disputas más comentadas del momento, una que lejos de ver su fin parece avivarse con el paso de los días.

Los mensajes de la periodista sobre el colaborador que fueron enviados a María Patiño no sentaron nada bien a Hernández. De hecho, tras leerlos, Kiko terminó estallando como nunca en pleno directo contra la que fue su amiga. Por ello, 24 horas después de lo ocurrido en el plató, Kiko Hernández ha querido pedir disculpas por su comportamiento, pero también ha querido dejar clara una cosa.

Kiko Hernández pide perdón y lo deja claro: «Nunca más quiero saber nada de Belén Ro» #YoVeoSálvame https://t.co/k3MUhMaa9m — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 17, 2022

“Estoy bien, no he podido dormir bien esta noche» , dijo Kiko al ser preguntado por Adela sobre cómo está. “Quiero pedir disculpas de nuevo por la actitud que tuve ayer, fue fuera de lugar, fuera de contexto. Es una bronca más porque mil que hemos tenido, lo que pasa que han sido en privado y ayer fue en público”, explicó el colaborador.

Hernández ha dejado claro que quiere quedarse con los buenos momentos vividos junto a Belén Rodríguez durante los últimos 20 años, por lo que no va a entrar más en esta polémica. «No va encontrar ninguna guerra porque dos no pelean si uno no quiere», señaló. Eso sí, a pesar de que quiere poner punto final a este enfrentamiento, el periodista explicó que ya su amistad está rota para siempre, sin vuelta atrás.

“Nunca más voy a hablar con esta persona, si algún día ocurre que en un plató aparece ella, me marchare del plató hasta que no se vaya. Nunca es nunca, jamás en la vida voy a cruzar una palabra con esta persona”, dijo sin miramientos. «Se acabó, que no me llame nadie, que no me cuenten nada. No quiero saber nada de ti, es imposible que coincidamos porque estas bloqueada en todo», sentenció.