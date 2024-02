Kiko Hernández ¿anuncia el regreso de ‘Sálvame’?: «Tenemos bomba y de las gordas»

Desde que el pasado verano Sálvame se despidiese para siempre de Telecinco, muchos han sido los rumores de una posible vuelta de formato con todos sus colaboradores. Esta vez son Kiko Hernández, María Patiño y Belén Esteban, tres de los históricos del programa, lo que lanzan pistas sobre su futuro.

Sería una de las grandes noticias de la temporada, especialmente para los fans del programa, que solo han podido disfrutar de ese universo tan particular que crearon todos en los seis capítulos que se pueden ver en Netflix de Sálvese quien pueda. Su docureality en busca de nuevas oportunidades laborales en Miami y México ha sabido a poco, aunque ha demostrado ser un éxito en nuestro país, no tanto a nivel internacional.

Es por eso que una de las peticiones es que la plataforma de streaming apueste por reunirles a todos para emitir un programa en directo. Esta apuesta estaría respaldada por los buenos datos de OT 2023, siendo la primera edición del reality que ha saltado de la televisión tradicional a las plataformas de pago.

De esta manera, Netflix tendría un contenido muy atractivo que serviría de gancho para muchas personas que todavía no se han planteado pasarse a este tipo de contenidos y que siguen consumiendo televisión de la forma habitual.

Los colaboradores lanzan mensajes que hacen pensar en un regreso de Sálvame

Quizás con otro título, pero todo hace pensar que algunos de los colaboradores podrán reunirse en un mismo plató después de las pistas que están lanzando. Uno de los más llamativos ha sido Kiko Hernández, que ha anunciado un nuevo proyecto.

«El término ‘bomba’ no se repite desde que terminó Sálvame… Hoy puedo decir que en marzo tenemos bomba y de las gordas con algo que acabo de firmar…», ha dicho. «Tiene que ver y vuelvo… le pese a quien le pese», escribía Kiko Hernández momentos después de que le llegasen preguntas de todo tipo para intentar resolver dudas.

Soy tan feliz… la vida me ha dado la mejor de las oportunidades.❤️ — Maria patiño (@maria_patino) February 22, 2024

Pero no ha sido el único, a la fiesta también se ha unido María Patiño, que desde el pasado mes de enero ya no es presentadora de Socialité y ha dejado de trabajar en Telecinco, siendo una de las pocas supervivientes tras el cierre de Sálvame. «Ay, qué nervios… Se vienen cosas muy, muy fuertes» y «soy tan feliz… La vida me ha dado la mejor de las oportunidades», son las frases con las que ha querido cebar sus nuevos proyectos en la red social X (antes conocida como Twitter).

Pero la primera en lanzar esta posible vuelta del programa fue ‘La Patrona’ (Belén Esteban), que ya dejó pistas en una entrevista hace solo unos días en su paso por Showriano, el programa de humor presentado por Eva Soriano en Movistar Plus+. «Voy a seguir con los memes, vienen cosas importantes», dijo con una sonrisa de lo más picarona.

Todos estos mensajes, unidos a las reacciones de los colaboradores a de Sálvese quien pueda al final de su temporada hacen pensar en un regreso. En el último capítulo del docureality cada uno leía una tajeta con un mensaje que les hacía sorprenderse e incluso saltar las lágrimas, algo que ya ocurrió con el final de Sálvame en Telecinco y que fue la forma en la que se les confirmó que saltaban al streaming después de su cancelación.