Kiko Hernández sentencia a la pareja de Marta López en ‘GH DÚO 2’: «Sobra el acoplado»

La casa de GH DÚO 2 ha abierto sus puertas para dar la bienvenida a los concursantes de esta nueva edición, en la que hay cinco parejas y trío. Una de las grandes sorpresas ha sido la aparición de Marta López, que ha provocado la reacción de Kiko Hernández, aunque su dardo lo ha lanzado contra Efrén Reyero, que será su compañero.

La colaboradora de Telecinco y el ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa tuvieron en el pasado un noviazgo que no terminó de la mejor manera, pero sus vidas se han vuelto a cruzar en los últimos meses. Aunque todavía no le quieren poner nombre a su historia, todo hace pensar que están retomando su relación.

Efrén y Marta tienen el récord del abrazo más largo de la historia #GHDúoEstreno pic.twitter.com/Fv7I5Mpx0B — Gran Hermano (@ghoficial) January 11, 2024

Ahora tendrán tiempo de verse en su paso por el reality y la vigilancia de las cámaras dirá si la chispa ha vuelto a saltar entre ellos. Uno de los primeros en reaccionar a esta participación ha sido Kiko Hernández, gran amigo de ella desde que coincidiesen, precisamente, en la casa de Gran Hermano.

«Mucha suerte amiga, seguro que llegarás lejos. Te quiero», han sido sus primeras palabras para su amiga y casi hermana. Pero a Reyero no le ha deseado precisamente lo mismo, ya que no tiene una gran opinión sobre él.

Compartiendo una foto de la pareja, Kiko no se ha cortado un pelo y ha dejado claro lo que quiere que pase en los próximos meses. «En esta fotografía sobra el acoplado de Efrén. Pena que no concurse sola. Efrén a la calle ya», ha escrito en su cuenta de Instagram para su más de un millón de seguidores.

Aunque ya no esté en Telecinco después de la cancelación de Sálvame, no queda duda de que Hernández estará muy pendiente del concurso que haga su amiga y que pedirá el voto para que llegue lo más lejos posible en GH DÚO 2.