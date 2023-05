Katerina Safarova se sincera sobre lo que siente por Manuel Cortés

Hace ya un par de semanas desde que Katerina Safarova abandonó Supervivientes 2023. Ahora ha acudido al plató de Sálvame para contar qué tal se encuentra tras haber recuperado su vida normal y, sobre todo, qué sentimientos tiene por Manuel Cortés. De paso, ha aclarado los rumores que la emparejaban con Yulen Pereira, afirmando que simplemente hay una amistad.

Durante su paso por el programa, la modelo inició una relación con el cantante. Sin embargo, justo cuando empezaban a mostrarla públicamente, ella fue elegida para abandonar el programa. Al comienzo solo se veía complicidad entre ellos, que poco a poco fue creciendo hasta llegar a compartir varios besos y palabras de cariño. La exconcursante ha puesto al día sobre su vida a los espectadores y colaboradores de Sálvame y ha sorprendido a todos con una exclusiva: ha hablado por teléfono con Raquel Bollo.

La superviviente ha visitado ‘Sálvame’ para contarnos cómo es su vida tras su paso por el programa #yoveosálvame https://t.co/LVrofjZStG — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 2, 2023

Katerina ha visto un resumen de los momentos que Manuel y ella compartieron en Supervivientes y no ha podido evitar finalizar las imágenes con una sonrisa. “Estoy viendo las imágenes de la isla y me parece como si fuera otra vida. Lo veo y me parece que era un sueño”, afirmaba.

Kiko Hernández le ha hecho una pregunta clave después de escuchar sus palabras. “¿Te gusta Manuel? ¿Te gusta para lo tuyo?”, ha querido saber el colaborador. Sin perder la sonrisa, la modelo ha respondido a esta cuestión. “Me gusta. Claro, esa es la idea. Ser novios ya lo veremos… Me encantaría conocerle, pero tengo que conocerle en su hábitat natural”, reconocía. Esta ínfima duda es normal debido a que dentro de un programa de este estilo la personalidad de las personas puede estar distorsionada por las condiciones extremas en las que conviven.

La otra pregunta clave la ha hecho Kiko Matamoros. “¿Te cae bien su madre? ¿Has hablado con ella?”, ha indagado el tertuliano. La respuesta de Katerina Safarova no ha dejado indiferente a ninguno de los presentes: “Sí. Hemos hablado poquito porque al final yo llegué y ella se fue ahora a Honduras. Me ha preguntado mucho por sus hijos. Yo le he dicho a ella que le diga que le echo de menos”.