Esta edición de Supervivientes 2023 está siendo una de las más duras de la historia del programa. Como hemos visto en ocasiones anteriores, los concursantes se están enfrentando a temperaturas extremas, falta de comida y temporales, lo que les dificulta todavía más la experiencia, y acaba reflejándose negativamente en sus cuerpos. Una de las más afectadas ha sido Katerina Safarova, quién después de su salida del programa, se ha mostrado muy preocupada por su aspecto físico.

Katerina Safarova ha perdido varios kilos, pero sin embargo eso no es lo que más le preocupa, pues el peso se puede recuperar con mayor facilidad. Pero lo que no sabe si va a volver a estar bien es su piel, durante su convivencia en Honduras fue víctima de un gran número de picaduras que por el momento siguen marcándose en su cuerpo, especialmente en sus piernas y manos.

La modelo ha contado a través de sus redes sociales cómo se encuentra ahora mismo y las preocupaciones que tiene de cara al futuro, especialmente porque en su profesión es muy exigente: “Cuando veo mis piernas y mis manos o me miro al espejo digo ¿en qué momento? ¿cómo puedo estar así? Me frustra porque viene el verano para llevar vestidos y pantalones cortos y ni siquiera puedo esconderme las manos, y no sé cuánto van a durar. Muy fuerte”, le expresaba a sus seguidores.

En las imágenes se pueden apreciar unos puntos similares a granos, pero que como ella ha afirmado, son marcas que se han quedado de las picaduras.. Además de esto, ha querido mostrar también cómo su piel ha ido perdiendo esa hidratación que tenía a causa de estar expuesta al sol tantas horas en Supervivientes: “Paso la mano por los brazos y no es suavecita”, se lamentaba en las historias de Instagram.