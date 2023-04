Bosco, pillado haciendo trampas en el juego de recompensa de ‘Supervivientes 2023’

Los concursantes de Supervivientes 2023 se han enfrentado a un nuevo juego de recompensa que se ha podido ver durante la emisión de Conexión Honduras. El premio en cuestión por ganar era darse una ducha con agua dulce y jabón durante dos minutos y poder coger tres objetos de las maletas que hicieron hace ya más de dos meses antes de entrar al programa. Bosco ha incumplido una de las normas de Supervivientes 2023.

Cuatro personas han sido las afortunadas de poder disfrutar de esta recompensa, ya que el juego se ha hecho por parejas. Los ganadores han sido finalmente Yaiza, Adara, Diego y Bosco. En primer lugar, han ido a coger los objetos de sus maletas y de ahí han ido a la ducha. Aunque han tenido que compartir espacio, tiempo y agua los cuatro a la vez, han podido disfrutar por fin de lavarse en condiciones.

Sin embargo, el sobrino de Pocholo se ha llevado una sorpresa agridulce. Tras acabar su tiempo bajo el agua, Laura Madrueño lo ha llamado para pedirle explicaciones. “Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan que me enseñes tus bolsillos, ¿te has guardado algo?”, ha querido saber la presentadora. La respuesta del joven ha sido negativa y entonces ha tenido que pedirle que le enseñara todo lo que había cogido de la maleta.

Los objetos elegidos por Bosco Martínez-Bordiú han sido unos escarpines y dos bañadores, uno de los cuales llevaba un peine metido en uno de sus bolsillos. “Lo he visto y lo he puesto, la verdad es que no he contado bien”, ha explicado el concursante. Laura Madrueño les ha pedido opinión a sus compañeros sobre si creían que estaba siendo sincero y ellos se han mostrado muy seguros al afirmar que sí lo hacían. “No lo he contado bien, no lo hubiera puesto ahí, lo hubiera escondido”, ha continuado explicando el superviviente. Por último, ha pedido disculpas.

El Pirata Morgan no ha impuesto castigo y le ha dado la oportunidad de decidir qué objeto quería dejar y con cuáles se quedaba. El joven ha decidido finalmente quedarse con los escarpines y los bañadores, dejando el peine de nuevo en su maleta de donde jamás debería haber salido.