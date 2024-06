Justin Timberlake, detenido en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol

Justin Timberlake ha sido arrestado por las autoridades de Nueva York. Al parecer, y según relatan varios medios de comunicación, el intérprete de Mirrors se encontraba cenando con unos amigos en el American Hotel en Sag Harbor. Una velada donde, según parece, se habrían emocionado más de la cuenta.

Según han señalado varias fuentes que estuvieron presentes durante el momento del arresto, el cantante fue detenido pocos minutos después de salir del hotel. Supuestamente, el artista habría cogido su coche y habría comenzado a conducir de forma temeraria, llegándose a saltar una señal de stop. Una serie de acciones que no pasaron desapercibidas por los policías que se encontraban fuera.

«Había coches de policía apostados fuera del restaurante», comentó un testigo. Las autoridades han informado que Justin Timberlake comenzó a conducir de «forma errática», por lo que no dudaron en mandar a parar su coche. Asimismo, y debido a sus acciones, le comunicaron que debía realizarse una prueba de alcoholemia, pero el cantante de 43 años se negó.

Posteriormente, varios amigos de Timberlake llegaron al lugar del incidente para persuadir a la policía y que lo dejasen ir. Pero, sus esfuerzos fueron en vano, ya que los agentes no cedieron. De esta manera, el artista fue esposado y arrestado. Un suceso que quedó registrado con las cámaras corporales que llevaban los policías.

Al respecto, un representante del Departamento de Policía de Sag Harbor confirmó que Justin Timberlake está bajo custodia en su comisaría. Eso sí, no pueden dar muchos detalles del caso. Asimismo, el equipo del cantante no se ha manifestado todavía.

Cabe señalar que Justin Timberlake se encuentra de gira y tiene programados conciertos para esta misma semana. De momento, los shows no han sido cancelados, por lo que los seguidores del artista no deberían de preocuparse. Además, se espera que el cantante quede en libertad bajo fianza pronto.

Este polémico arresto ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación estadounidenses. De hecho, y aunque ningún miembro de su equipo ha emitido un comunicado, se espera que el artista transmita algún tipo de declaración.

Las redes sociales reaccionan al arresto del artista

Debido a la enorme popularidad que cosecha el cantante, no es de extrañar que su polémico arresto haya provocado todo tipo de comentarios entre el público. ¡Hacemos un breve repaso por los comentarios más virales de X (anteriormente conocido como Twitter).

