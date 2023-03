Joshua Bassett para los pies a una fan para defender a Olivia Rodrigo

Joshua Bassett se encuentra inmerso en su gira The Complicated Tour. Una serie de conciertos con los que se vuelve a reencontrar con sus fans de numerosas ciudades del mundo. Pues, ahora, con 22 años, el joven actor y cantante quiere desvincularse de su pasado sentimental y comenzar a enfocarse en sí mismo y en los proyectos que tiene entre manos.

Recordemos que durante los últimos años Joshua Bassett ha estado fuertemente ligado al nombre de Olivia Rodrigo. Ambos artistas no solo forman parte de una de las ficciones más aclamadas de Disney+, High Shcool Musical: The Musical: The Series, sino que también mantuvieron una relación sentimental. Un amor que no acabó bien pero, que dejó al mundo hits como Drivers Licence.

Joshua Bassett shuts down fan who screamed “fuck Olivia [Rodrigo]” at his recent show. pic.twitter.com/AMtSXFqO66 — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2023

Ahora, en pleno 2023, podría decirse que el tiempo ha calmado las aguas entre Joshua y Olivia. De hecho, ambos posaron juntos en la premier de la tercera temporada de la serie de Disney+, dejando claro que habían enterrado el hacha de guerra y tenían un trato cordial.

Una actitud que ha vuelto a ser corroborada por Bassett durante uno de sus últimos conciertos. Al parecer, el artista se encontraba tocando una canción a piano cuando una fan gritó una ofensa hacia la cantante. “Fuck Olivia”, se puede escuchar. Ante ello, la reacción del joven fue instantánea. Joshua Bassett negó con la cabeza, visiblemente enfadado, tras escuchar el comentario de su fan.

Un gesto con el que le dejaba claro que no estaba nada de acuerdo con su actitud ni con su desafortunado comentario. El artista ha manifestado, en numerosas ocasiones, que quiere que sus seguidores sean respetuosos los unos con los otros, generando con ello un ambiente seguro y pacífico en sus conciertos. Por ello, este tipo de comentarios no los va a dejar escapar.