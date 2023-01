José Antonio Avilés estalla en ‘Pesadilla en el paraíso’: “¡Eres un provocador!”

Una de las pruebas de la semana para José Antonio Avilés en Pesadilla en el paraíso ha sido la de guardar silencio durante 24 horas. Sin embargo, su rivalidad con Kiko Jiménez y Maite Galdeano no le ha puesto las cosas nada fáciles.

Mientras el colaborador estaba a sus cosas, el tándem compuesto por Kiko y Maite estaba dispuesto a hacerle fallar en su prueba. Para lograrlo han comenzado a emitir provocaciones para que este rompiera su silencio. Avilés ha usado una pizarra que le había proporcionado el programa para comunicarse con ellos. “Voy a ser vuestra peor pesadilla”, les escribía a través de este medio.

Jiménez al final ha tirado de donde más podía dolerle al cordobés ya que no iba a cesar en su intento de hacerle hablar. Finalmente, este ha estallado cuando la actual pareja de Sofía Suescun ha hablado sobre la educación que le había dado su madre. “Eres un provocador diciendo cosas de fuera porque sabes que con cosas de dentro no me provocas”, ha comenzado a gritar el colaborador de Sálvame en pura cólera.

José Antonio Avilés debía guardar silencio durante 24 horas tras una prueba, pero no lo consiguió y así estalló contra Kiko y Maite 💥 🧑‍🌾 #PesadillaParaíso https://t.co/IqSQGRqv7t — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 12, 2023

Después de este episodio, José Antonio Avilés se ha desahogado con Tania. “Ha sido el colmo de los colmos. Él ha hecho que yo salte. Y si hay consecuencias para todos, le reclamáis a él. Que se meta con la madre de alguno de vosotros, porque es un sinvergüenza”, ha dicho enfadado y entre lágrimas de rabia refiriéndose al exconcursante de Supervivientes.

Antonio Montero afirmaba al comienzo de Pesadilla en el paraíso que iba a ser más fácil tratar con los animales que con sus propios compañeros de concurso. Estas fueron exactamente sus palabras en aquel momento y que se han visto confirmadas según él: “Los animales iban a ser lo de menos. Lo peor iban a ser las personas”.

