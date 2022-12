Jorge Pérez toma una drástica decisión respecto a su futuro en televisión

Jorge Pérez ha tomado la decisión de alejarse de la televisión, al menos de momento. Tras salir a la luz las imágenes con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content, el ex guardia civil se ha centrado en recuperar a su mujer.

Este fin de semana, tanto en el programa de Emma García, Fiesta, como en Sábado Deluxe, se han dado varias pistas sobre los siguientes pasos en televisión de Jorge Pérez. Pues la mayoría de los colaboradores aseguran que el ex guardia civil volverá a sentarse en un plató.

Sin embargo, Alba Carrillo tiene dudas de que vuelva a aparecer en un plató. «Me dijo literalmente que no iba a volver y prefería ponerse el uniforme otra vez o lavar platos», contó la colaboradora en Fiesta sobre la decisión de Jorge Pérez sobre su trabajo en televisión.

Alba Carrillo ataca en #FiestaT5 a Jorge Pérez con un brutal zasca por lo que hizo tras la fiesta https://t.co/2fpSUsBCVC — Fiesta (@fiestatelecinco) December 4, 2022

«A mí Jorge me ha escrito pero no quiero decir nada porque es personal y así me lo ha pedido. Ojalá se siente un día no sé si detrás o delante de las cámaras y nos cuente realmente lo que ha pasado», señaló Emma García, afeando la actitud de su colaborador.,

«Me duele por Eva, directora del programa, que es una gran profesional y gran persona. Eva estaba tocada y me duele que Jorge no te haya enviado un mensaje de al menos ‘ya hablaremos’. Uno puede mentir por el motivo que sea, pero hay que ser persona», señaló Emma García.

Por otro lado, María Patiño desveló en Sábado Deluxe que Jorge Pérez podría volver a la televisión próximamente. «Según ha podido saber este programa, Jorge ha podido firmar ya la entrada en un próximo reality», contó la presentadora.