Jorge Pérez muestra su transformación física tras el efecto rebote de ‘Supervivientes All Stars’

El 2024 nos ha sorprendido con grandes estrenos en la pequeña pantalla, también a nivel televisivo. Durante el pasado verano, los espectadores de Telecinco fueron testigos del estreno de una de las apuestas más ambiciosas de la cadena: Supervivientes All Stars. El popular reality de supervivencia regresó, pero en esta ocasión lo hizo con una edición especial compuesta exclusivamente por los supervivientes más legendarios. Una aventura diferente, pues tan solo duró 40 días. Además, al tratarse de una edición express, participantes como Jorge Pérez tuvieron que hacer frente a penurias mucho más extremas. Un nuevo reto que el ex guardia civil no podrá olvidar.

Desde la final de Supervivientes All Stars ya han pasado varios meses, por lo que sus participantes ya han podido volver a la normalidad. Sin embargo, el regreso a la civilización tras haber estado tanto tiempo aislado y con escasez de alimentos, siempre tiene sus consecuencias. Jorge Pérez ha sido testigo, por segunda vez en su vida, de lo que supone ser víctima del efecto rebote tras Supervivientes. Una situación muy compleja que ha querido tratar en sus redes sociales y a la que ha decidido poner fin. Por ello, ha estado trabajando arduamente en su alimentación y en su cuidado físico.

Jorge Pérez muestra su cambio físico

El ex guardia civil aterrizó en el concurso de Mediaset España con un total de 91 kilos. Pero, tras más de un mes de penurias, su cuerpo fue cambiando de manera considerable. De esta manera, el participante salió del formato de supervivencia con 8 kilos menos. Pero, al regresar a España y volver a tener la oportunidad de comer todo lo que quisiera, engordó 4 kilos en menos de una semana.

El efecto rebote es real si no se controla. Por ello, el colaborador de televisión quiso ponerle remedio. Durante las últimas semanas, ha ido mostrado en sus redes sociales como su cuerpo se estaba adaptando nuevamente a su rutina de entrenamiento. «Esto ya va tomando forma. Sin prisa pero constante», escribió junto a una imagen de su torso.

Ahora, tras un mes de duro trabajo, Jorge Pérez ha dejado claro que sus esfuerzos han tenido sus frutos. Un trabajo físico donde ha querido deshacerse de toda la grasa que le sobraba y con el que ha dejado su cuerpo como estaba antes de ser víctima del efecto rebote.

«Cuando entiendes que al cuidar tu cuerpo, cuidas tu templo, mejoras tu salud y alargas tu vida en cantidad de años, pero también, en la calidad de esos años, ese día, has entendido que esto, es un estilo de vida…», ha expresado. De esta manera, y como prueba de ello, ha adjuntado una nueva imagen de su logro físico.

En su cuenta de Instagram, el colaborador es seguido por casi 300.000 seguidores. Numerosas personas que le han apoyado desde el día uno y que no han dudado en felicitarle por este gran logro a nivel personal.