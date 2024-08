Jorge Pérez desvela secretos de ‘Supervivientes All Stars’ y lanza una crítica a la organización

Jorge Pérez fue, inevitablemente, en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes All Stars. Tras convertirse en el flamante ganador de Supervivientes 2020, la organización del reality le ofreció la oportunidad de participar en esta nueva edición que iba a reunir a las grandes leyendas del formato. ¡Y lo logró!

El modelo y coach personal llegó hasta la final, aunque tuvo que conformarse con un cuarto puesto. Tras poner punto y final a su nuevo paso por los Cayos Cochinos de Honduras, Jorge Pérez ha querido sincerarse con todos y cada uno de sus seguidores a través de un ‘Preguntas y respuestas’ sobre el concurso en sus historias de Instagram.

En todo momento, el cuarto finalista de Supervivientes All Stars dejó claro que iba a tratar de ser «lo más transparente que pueda» a la hora de responder a las dudas que sus fans tenían respecto al reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Una de las tantas preguntas que recibió era la siguiente: «¿Crees que en las pruebas de líder favorecían a personas menos pesadas?». Se refería a aquellos retos en los que tenían que estar colgados, ya que había unos concursantes que pesaban más que otros. Incluso el doble.

«No voy a hacer una crítica sobre ello, pero sí es verdad que hay una realidad que es que todos los juegos de líder han sido de estar colgados. Absolutamente todos», comenzó diciendo Jorge Pérez, y añadió: «Claro, una persona como yo que pesa 100 kilos, réstale los 8 kilos que después perdí, pero 100 kilos frente a personas que han estado pesando 50 o 55 kilos…»

«Al final tú puedes aguantar un determinado tiempo pero, al final, la gravedad hace su trabajo y el resultado es el que es», aseguró el ganador de Supervivientes 2020. Por si fuera poco, quiso aprovechar la ocasión para ir más allá: «He estado tres semanas siendo segundo en el juego de líder… Bueno, es que más no puedo pedir. Quiero decir, bastante que estaba colgado ahí más de 10 minutos».

Jorge Pérez se sinceró sobre otros aspectos de Supervivientes All Stars

Entre las numerosas preguntas que respondió, hay una que tenía estrecha vinculación sobre si «se pasa tanta hambre como dicen». Él no tardó en mostrarse de lo más contundente al respecto: «Sí. La respuesta es un sí rotundo. Al final yo sé que hay mucha expectación, hay muchas preguntas de ‘no, os dan comida tras de cámaras y demás’… Es que al final las imágenes hablan por sí solas».

«Yo en esta edición he perdido 8 kilos pero es que, en mi año en el 2020, yo perdí 18 kilos. O sea que no te pueden dar nada por detrás porque al final las imágenes son las que son. Hay una realidad que es esa imagen en la que estás prácticamente desnutrido. Ojalá, ojalá te diesen algo detrás de cámara pero no, la realidad es la que se ve», confesó.