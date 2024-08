El golpe bajo de Sofía Suescun a Marta Peñate por el que Bea Archidona tuvo que intervenir

De viernes se quedó sin su esperado reencuentro entre los tres finalistas de Supervivientes All Stars, pero por fin ha podido tener a Sofía Suescun después del plantón de hace más de una semana. La navarra no ha dudado en seguir echando leña al fuego en su enfrentamiento con Marta Peñate, tanto que hasta Bea Archidona ha tenido que intervenir durante la entrevista.

La reina de los realities no pudo continuar con su buena racha y en su retorno a Honduras tuvo que conformarse con un tercer lugar, algo que muchos piensan que ha sido un castigo merecido por su comportamiento. La hija de Maite Galdeano ha tenido a varios enemigos, pero han sido Olga Moreno y Marta Peñate sus grandes rivales.

Con la ex mujer de Antonio David Flores estaba claro que saltarían chispas desde el primer momento por su apoyo a Rocío Carrasco, pero la canaria era una de sus amigas en este concurso. Ambas mantenían una buena relación desde que coincidiesen en Gran Hermano, pero todo se ha terminado.

Pese a que habían incluso acordado apoyarse en el concurso, lo cierto es que la convivencia se rompió a los pocos días. Los posicionamientos con Abraham y Olga las enfrentaron, pero la gota que colmó el vaso fueron las insinuaciones de la hija de Maite Galdeano de que su amiga no era «una mujer plena», un dardo lanzado por sus dificultades para ser madre.

Lejos de intentar calmarlo todo, Sofía Suescun sigue empeñada en criticar a la ganadora de Supervivientes All Stars con este asunto. «Esas lágrimas le delataban. Sabe que ese tema de la maternidad lo ha utilizado según le ha interesado», ha dicho al ver un nuevo vídeo de Marta llorando por no poder cumplir su sueño de ser madre.

Bea Archidona para los pies a Sofía Suescun en De Viernes

La presentadora del programa ha querido salir rápido en defensa de Peñate después de comprobar en directo su sufrimiento por no poder quedarse embarazada. «Sofía, el tema de la maternidad y que una mujer quiera ser madre, que lo está pasando tan mal, no creo que frivolice ni lo utilice. Hay mucha gente que está en esa situación y eso no ayuda. No creo que por ahí vaya la cosa, sinceramente», ha dicho.

«Yo pido perdón, soy super valiente y cuando sé que la he cagado estoy ahí para rectificar… pero en este caso NO».@sofiasuescun NO va a pedir perdón en esta ocasión. 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/49C8hklTFO — De viernes (@deviernestv) August 9, 2024

Tras estar palabras, la invitada ha querido explicarse y ha dejado claro que la primera que ha jugado con este tema es su enemiga -antes amiga-: «Cuando Marta hablaba de esos temas se reía y le quitaba gravedad a lo que ella supuestamente sentía, a eso es a lo que yo llamo frivolizar». De esta manera volvía a lanzar un nuevo zasca, algo en lo que es experta y que en muchas ocasiones le ha servido para ganarse el aplauso del público.

La periodista Ángela Portero, colaboradora cada semana de De viernes, se ha unido a las críticas hacia la invitada por sus palabras en un tema tan delicado. «Decir frivolizar a una persona que está pasándolo tan mal, que es una lucha y un dolor tan tremendo contra una persona que quiere ser madre… Que se frivolice con otras cosas, pero con esto no creo», así le ha afeado su actitud.