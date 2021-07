Jorge Javier Vázquez ha abordado la polémica. Hace unos días Isabel Díaz Ayuso anunciaba la incorporación de Toni Cantó, quien acaba de formar parte del PP, a la Oficina del Español. Un nuevo organismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que está dando mucho de qué hablar, siendo uno de los temas más cuestionados el de la figura del actor. Y es que lo que ha intensificado la polémica ha sido el hecho de que se han rescatado unas declaraciones bastante polémicas que Cantó comentó hace dos años.

«No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español», declaraba el político en la entrevista. Unas palabras que ha provocado que el nuevo gestor de la Oficina del Español esté siendo muy criticado por conocidos rostros como el de Dani Rovira o Ana Morgade, que han trabajo en Cataluña realizando teatro en castellano. Críticas a las que se ha sumado Jorge Javier Vázquez, quien no ha dudado en manifestar su opinión respecto a las declaraciones del político.

No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA. pic.twitter.com/nUTmCJAGFh

— ana morgade (@ana_morgade) July 3, 2021