Jorge Javier Vázquez confirma qué colaboradora trabaja embargada por deber dinero a Mila Ximénez

El pasado lunes 20 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, observamos cómo Jorge Javier Vázquez compartió con sus compañeros una información de lo más sorprendente que tenía una estrecha relación con una de las colaboradoras de Viva la vida.

Todo comenzó cuando Pipi Estrada, en el plató de Sálvame, trató de reproducir un audio de Amador Mohedano. Aunque lo intentó, el archivo en cuestión se paró en diversas ocasiones. Algo que provocó que, inevitablemente, Carmen Borrego perdiera la paciencia. De hecho, comentó lo siguiente: “Esto es un interruptus…”

Rafa Mora, por su parte, fue mucho más allá: “Hombre pues si le tiene que pagar un pastizal a Terelu, normal que tenga un móvil de mierda. Si se deja toda la pasta pagándole a tu hermana…” Es entonces cuando el presentador de Sálvame quiso dar una pequeña pincelada de la información que tenía entre manos.

Jorge Javier desvela el nombre de la colaboradora de Telecinco que trabaja embargada por deber dinero a Mila Ximénez #yoveosálvame https://t.co/clrhMw3R0W — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 20, 2022

“Parece ser, según me he enterado, que Pipi no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona. Aquí en Mediaset, aquí en Telecinco”, afirmó Jorge Javier Vázquez. Al final del programa del pasado lunes, el catalán decidió dar a conocer públicamente el nombre de esta misteriosa persona.

“Es Makoke, por una demanda que le puso a Mila Ximénez. Perdió el juicio y también el recurso de apelación”, comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez. “El abogado de Mila hizo las cuentas y son 11.200 euros. Mila falleció mientras se estaba ejecutando el proceso y ahora Makoke está embargada hasta que se complete la cuantía”, añadió.

Por si fuera poco, dejó claro que la exmujer de Kiko Matamoros “tiene muchas cuentas pendientes por otros procesos”. Una información que, como era de esperar, no dejó absolutamente indiferente a ninguno delos colaboradores de Sálvame. Por el momento, Makoke no se ha pronunciado tras hacerse pública esta información.