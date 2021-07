Jorge Javier Vázquez se prepara para vivir un verano muy intenso. El presentador, además de cerrar la temporada televisiva rodeado de éxitos de audiencia, no puede estar más feliz con su proyecto teatral, la obra ‘Desmontando a Séneca’, que tantas alegrías profesionales le está dando.

Los próximos 23 y 25 de julio, Jorge Javier Vázquez jugará “en casa”, como él mismo dice, al llevar su obra al prestigioso Teatre Tívoli de Barcelona. Un proyecto que acaba de presentar y con el que no puede estar más emocionado.

Aunque para centrar todas sus energías en la obra, Jorge Javier aún tiene que terminar varios compromisos televisivos, como la recta final de ‘Supervivientes 2021’ o la incorporación de Rocío Carrasco a ‘Sálvame’. Una incorporación que el presentador espera que ocurra antes de que se vaya de vacaciones, para poder ser testigo en directo de cómo se desenvuelve su nueva compañera en el programa.

En Barcelona de promo con #DesmontandoaSéneca. Del 23 al 25 de julio en el Tívoli. Feliz por jugar en casa. pic.twitter.com/k4TLfL1EHf — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 6, 2021

Durante la promoción de su obra ‘Desmontando a Séneca’ en Barcelona, Jorge Javier Vázquez se ha sincerado sobre la incorporación de Rocío Carrasco a ‘Sálvame’, así como también ha vuelto a cargar contra la hija de esta, Rocío Flores.

A través de unas declaraciones compartidas por ‘Lecturas’, el presentador se ha mojado una vez más sobre estos dos temas. En cuanto a Rocío Carrasco, el catalán cree que “sin ella pretenderlo, ha hecho una labor importantísima en este país, a la hora de hablar de violencia psicológica. Hemos conocido gracias a ella y a La Fábrica de la tele formas de maltrato y conceptos que hasta ahora desconocíamos”.

Sobre Rocío Flores, Jorge Javier Vázquez ha expresado que “no me ha gustado la actitud que ha tenido durante los últimos meses. Yo a esa Rocío no la conocía y no me gusta”, de forma tajante.