La noticia de que Rocío Carrasco reaparecerá este miércoles en el plató de ‘Sálvame’, siendo a su vez su nuevo lugar de trabajo, no ha dejado a nadie indiferente. La hija de Rocío Jurado vuelve a la televisión por todo lo alto, y por supuesto, sin miedo a nada ni a nadie.

“Ni yo estoy preparada para ‘Sálvame’, ni ‘Sálvame’ está preparado para Rocío Carrasco”, afirma de forma clara y concisa en la promoción que la cadena ha emitido, para anunciar su regreso a la televisión. De esta forma, da un paso al frente y demuestra que tiene ganas de dejar a atrás todo lo que durante tanto tiempo le hizo tener que esconderse en su casa, por miedo a lo que se pudiera encontrar fuera.

Precisamente, uno de los programas que más daño le ha hecho durante todos estos años ha sido ‘Sálvame’, el mismo programa que ahora le abre las puertas para su regreso profesional.

Rocío Carrasco confirma su participación en @salvameoficial: «Va a ser una terapia de choque para los dos» 👏❤️ #yoveosálvame 🔴 https://t.co/69fSKKTF8M pic.twitter.com/1U7WvvxezD — Telecinco (@telecincoes) July 5, 2021

“Va a ser una terapia de choque”, aseguraba a Jorge Javier Vázquez en su llamada telefónica al programa, en la que anunció que el miércoles estaría presente en el plató de ‘Sálvame’, y todo apunta a que llegará para quedarse.

Y añade: “A lo mejor por eso tiene que ser en ‘Sálvame’ y, a lo mejor, ‘Sálvame’ ha contribuido a hacer ese daño pero creo que ahora va a contribuir a todo lo contrario”, convencida de que ha llegado el momento de enfrentarse a sus miedos y de cerrar una etapa para abrir otra completamente diferente.

“Yo no haría determinadas cosas que me pudieran posicionar otra vez diez pasos más atrás. Cosas que no me hicieron bien”, explica. “Yo no quiero retroceder en mi proceso. Creo que debo seguir adelante y debo seguir con cosas que me aporten”, afirma sobre la posibilidad de reencontrarse con su hija, Rocío Flores, por los pasillos de Telecinco.