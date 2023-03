Jorge Javier Vázquez comparte una reflexión personal en ‘Sálvame’: «Quiero iniciar otra vida»

Cinco meses han pasado desde la polémica de Belén Rodríguez junto a Kiko Hernández que acabó provocando un enfado con todos los colaboradores de Sálvame, y con la acusada saliendo de la cadena Telecinco. Desde ese día no se la ha vuelto a ver, y ahora, Jorge Javier Vázquez ha querido contar cómo ha vivido todo este tiempo sin tener ninguna relación con la que era su amiga.

«Yo no sé qué pasará dentro de algún tiempo, pero yo echarla de menos, no la echo de menos. Pero eso no quiere decir que no haya sido una persona muy importante en mi vida y que no nos hayamos ayudado y apoyado en momentos muy duros», empezó diciendo el presentador. Tanto él como Kiko Hernández comentaron que pensaban que iba a ser todo mucho más duro, pues desde hace 20 años, Belén Rodríguez era la persona a la que escribían nada más levantarse y con la que les encantaba bromear.

Jorge Javier Vázquez confesaba que no ha echado de menos a Belén Ro en los cinco meses que llevan distanciados#yoveosálvame

https://t.co/oEwKOSdN46 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 15, 2023

«No lo echo de menos, qué es lo que me resulta raro. Pero eso no implica que lo que he vivido lo he vivido y agradecido», confesaba Kiko Hernández emocionado. Jorge Javier Vázquez quiso hacer una reflexión para tratar de entender cuál era la razón de no sentir pena ante la separación de su amiga: «Yo creo que estamos en un proceso personal en el que indagamos sobre nuestra vida, y rehaciendo cosas que habíamos dejado apartadas por el trabajo», explicó.

«Creo que Belén Rodríguez formaba parte de mi vida, cuando el trabajo me ocupaba las 20 horas del día. Pero ahora me he dado cuenta de que tenía mi vida personal muy descuidada, yo quiero iniciar otra vida, otra vida personal», terminaba diciendo Jorge Javier acompañado del aplauso del público. Pues antes, tanto presentador como la mayoría de los colaboradores basaban y empleaban toda su vida en el programa y les costaba mucho salir de ahí. Lo que provocaba que no pudieran desconectar del trabajo ni cuando estaban con sus parejas o amigos en casa, de fiesta o en cualquier otro lugar.