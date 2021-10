En plena gira con su ‘Remember This Tour’ por Estados Unidos, los hermanos más famosos del panorama musical han vuelto a colapsar las redes sociales ante el inesperado estreno de su nuevo sencillo musical, ‘Who’s in your head’. Un nuevo tema que fue presentado por primera vez por los Jonas Brothers durante su concierto en el Red Rocks Amphitheatre en Morrison, CO.

Una versión que a priori dejó a todo el público sin palabras, pues nadie conocía de la existencia de dicho sencillo, pero que luego comenzó a tomar forma tras la publicación de un pequeño fragmento por la banda en Tik Tok. El lanzamiento del tema ha sido todo un éxito y para prueba sus reproducciones en las principales plataformas de streaming. Sin embargo, poco se sabía del videoclip oficial, hasta ahora.

#WhosInYourHead video just dropped on YouTube 🥳 🥳 🥳 Had so much fun shooting this one and we’ve been so excited for you guys to finally see it!!https://t.co/Hs12LZeMud pic.twitter.com/y6Rx92XJeF

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) September 30, 2021