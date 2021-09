El verano del 2021 está siendo de lo más fructífero para los Jonas Brothers. Hace tan solo unas semanas la icónica banda dio el pistoletazo de la salida a su tour por Estados Unidos presentado bajo el nombre de ‘Remember This’. Una vuelta a los escenarios que realizaban por primera vez desde el parón obligatorio provocado por la pandemia mundial de la COVID-19.

Una gira que no cruzará fronteras, ni se trasladará hasta Europa, pero que han querido llevar acabo por todo lo alto. Desde entonces, los hermanos han ido deleitando a su público también con sus nuevos proyectos, siendo su actuación de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio el más reciente.

Sin embargo, los Jonas Brothers quieren ir a por más y han trabajado también en la banda sonora de una de las películas más aclamadas del verano, ‘Space Jam 2’. Una participación con la que volvieron a conquistar a todos al ritmo de ‘Mercy’ y que se convirtió en la guinda perfecta del largometraje. Pero eso no es todo, ahora la banda ha vuelto a revolucionar a sus fans al anunciar el inminente estreno de su nuevo sencillo, ‘Who’s in your head’.

Un nuevo tema del que no han dado muchos detalles de momento, pero del que han revelado que verá la luz el próximo 17 de septiembre. Una nueva canción que ha sido presentada con una portada de lo más enigmática, mostrando la sombra de perfil de los tres integrantes, Joe, Nick y Kevin, sobre un fondo oscuro.

Eso sí, los que pudieron escuchar en vivo y en directo el estreno del sencillo antes que el resto del mundo fueron sus fans en Denver, CO, durante su concierto en Red Rocks Amphitheatre. Los artistas sorprendieron a todos al interpretar una canción nunca antes escuchada, lo que provocó la euforia entre los asistentes. Para el resto del mundo, tan solo nos queda esperar hasta el próximo día 17 de septiembre para poder disfrutar de ‘Who’s in your head’ en todas las plataformas. ¡La cuenta atrás ha comenzado!