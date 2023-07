Jonas Brothers anuncia un único concierto en España: fecha, ciudad y cómo conseguir las entradas

Los Jonas Brothers volverán a actuar en España. Tras el lanzamiento de su sexto disco de estudio, bajo el título de The Album, los artistas estadounidenses se embarcaron en una nueva gira mundial, The Tour: Five Albums. One Night, que les llevará, entre otros países, a actuar en España.

A través de sus redes sociales, el grupo formado por los hermanos Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas, ha anunciado las nuevas fechas de su gira. De esta forma, han anunciado que ofrecerán un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 25 de mayo de 2024.

Se trata de la única actuación que realizarán en nuestro país, según ha informado la promotora Live Nation. Por otro lado, las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta el próximo viernes 4 de agosto a las 10:00 horas.

Here we go!! We are stoked to add more dates for THE TOUR in the US, Europe and making our way to Australia for the first time! For all North American shows you can now register for Verified Fan until July 31st at 10PM ET at https://t.co/CjvOnTOPUg for your chance to purchase… pic.twitter.com/JOo9Z55KNv

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) July 27, 2023