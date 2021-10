Los estadounidenses Jonas Brothers han vuelto con un proyecto muy especial. Para celebrar una de sus fiestas favoritas, la Navidad, el grupo ha preparado una sorpresa muy especial para sus fans, que este martes se ha desvelado.

A través de sus redes sociales, han anunciado que el próximo 23 de noviembre se adelantarán a la Navidad, lanzando un programa especial de comedia en Netflix, ‘Jonas Brothers Family Roast’.

Será un programa protagonizado por ellos mismos, en el que los fans del grupo norteamericano podrán ver a los artistas contando secretos de su infancia, así como recordando anécdotas de sus navidades familiares. Además, no faltarán los invitados especiales ni tampoco la música.

En el avance, los hermanos han anunciado que contarán con invitados tan especiales como Pete Davidson, el ex One Direction Niall Horan, Gabriel «Fluffy» Iglesias, John Legend, Jack Whitehall y muchos más, que se irán desvelando a lo largo del programa.

Será un programa dirigido por Kenan Thompson, que mostrará a los Jonas Brothers en una faceta cercana y divertida, tal y como se suelen mostrar en sus apariciones públicas. Un regalo de Navidad anticipado para sus fans, que promete risas aseguradas.

«Celebra la verdad universal de que nadie te conoce mejor que tu familia», señala Nick Jonas en el avance que anuncia su programa especial navideño. De esta forma, han conseguido revolucionar a sus fans, que no han tardado en convertir el nombre de los Jonas Brothers en tendencia en Twitter. No cabe duda de que este programa es uno de los más esperados de la Navidad.

This is gonna be fun 😂 Don’t miss the Jonas Brothers Family Roast on November 23rd only on @Netflix!! #roasted @NetflixIsAJoke pic.twitter.com/qmpsHDgbWf

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) October 25, 2021