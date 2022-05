Joe Alwyn da detalles de cómo compuso el tema ‘Exile’ con Taylor Swift

Joe Alwyn ha dado más detalles de cómo nació ‘Exile’ junto a Taylor Swift. El actor ha concedido una entrevista y ha explicado cómo ha sido su colaboración en el proceso de creación de ‘Folklore’.

El octavo disco de la estadounidense provocó un auténtico terremoto en la industria musical. La cantante ha hecho historia tras convertirse en la primera artista en ganar tres Premios Grammy a la categoría de ‘Mejor álbum del año’. Además, en este proyecto hemos podido ver por primera vez la cooperación entre la artista y su pareja en dos temas, ‘Exile’ y ‘Betty’.

Joe Alwyn se encuentra inmerso en la promoción de su última serie ‘Conversations with Friends’, la cual verá la luz este 15 de mayo. Durante una entrevista para ‘GQ’, el británico ha explicado como ha sido el proceso creativo de las canciones junto Taylor Swift durante la pandemia.

«La idea era que la gente pudiese simplemente escuchar la música en lugar de poner el foco en que la escribimos juntos. Fue divertido hacerlo juntos y estaba orgulloso. Fue increíble recibir una reacción tan positiva», comenta el actor y asegura que ha utilizado un pseudónimo en el disco con tal de no empañar el trabajo de su pareja.

Taylor Swift no llegó a confirmar la identidad de William Bowert hasta el lanzamiento de ‘Folklore: The Long Pond Studio Sessions’ en Disney Plus. Sin embargo, muchos fans de la estadounidense ya empezaron a especular sobre la posibilidad de que Joe Alwyn hubiera participado usando ese nombre.

Además, el británico ha explicado cómo ha sido el proceso de creación de ‘Exile’, la cual surgió de forma espontánea. «Realmente fue la cosa más accidental que ocurrió durante la cuarentena. Simplemente estábamos jugando con el piano y cantando mal y volvimos a escucharnos y pensamos ‘¿qué pasa si intentamos terminarla juntos?’», explicó el actor para ‘GQ’.