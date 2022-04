Taylor Swift y Joe Alwyn llevan junto desde la segunda mitad del 2016. La pareja ha mantenido su noviazgo con mucho secretismo a la prensa. El actor ha querido explicar y hablar sobre cómo se han sentido por estar fuera del foco mediático.

La historia de amor de ambos no se parece a ninguna otra de la cantante, y no solo por su duración. Al contrario, tanto la artista como el modelo decidieron que la prensa no formara parte de su vida diaria. Su relación se ha mantenido en un perfil muy bajo, con mucho hermetismo y una privacidad casi total en sus casi seis años de amor.

La estadounidense y el británico comenzó a salir a mediados de 2016 y el actor de ‘Billy Lynn’ ha concedido una entrevista con la revista ‘ELLE’. Joe Alwyn hablado sobre cómo ambos están concienciados para que nada de su relación salga en la prensa y lo que es mantenerse fuera del foco mediático. «Vivimos en una cultura cada vez más intrusiva», argumenta el escritor.

«Cuanta más información das y, honestamente hablando, aunque no lo hagas, más te arrebatan», ha dicho el intérprete. «La verdad, no es porque quiera sentirme protegido y quedarme en el ámbito privado, es más una respuesta esa otra cosa», ha continuado el joven. Cabe destacar que a pesar de que su relación no sea pública los rumores siguen.

Hace tan solo unas semanas, los medios decían que Taylor Swift y el modelo son tan hermético porque mantienen un noviazgo abierto. Además, la cantante tampoco habla de su amor en sus entrevistas. Tras la publicación de ‘Evermore’ y ‘Folklore’, sus últimos discos, la estadounidense admitió que Joe Alwyn la había ayudado a componer alguno de los temas.

Además, hay que rebobinar dos años atrás para otras declaraciones del actor sobre su relación con la artista en el diario ‘The Guardian’. «He aprendido que si lo, la gente se acaba pensando que estamos abiertos a sus opiniones. Y no es así», confesó el joven entre risas.