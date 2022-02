Taylor Swift y Ed Sheeran podrían estar haciendo una colaboración. Los fans de la cantante han encontrado una pista que confirmaría esta participación de ambos en un tema.

Este 2022 viene cargado de música y nuevas colaboraciones. Una posible cooperación entre la artista norteamericana y el británico ha sido descubierta por los fans, sin embargo, ninguno de los dos lo ha confirmado.

Una pista la encontramos en una publicación de Instagram. El cantante de ‘Perfect’ ha estado firmando discos y que según él “para algo que viene dentro de poco. Estén atentos”. En la imagen se muestra una carta con la reina de corazones y el comodín. La reina que aparece en este disco es rubia, algo que los fans han interpretado y creen que se trata de Taylor Swift.

Ed Sheeran con esta fotografía hace referencia a ‘The Joker and The Queen’, un single que se incluye en su último álbum y que vio la luz en octubre de 2021. ¿Esto quiere decir que se avecina un remix de ‘The Joker and The Queen’ con la estadounidense? Sus seguidores han seguido sacando posibles pistas sobre esta colaboración.

Otra sospecha reside en un tweet de la cuenta @spotify_swift que se hizo viral el pasado 5 de febrero. «YouTube parece confirmar que @taylorswift13 aparece en The Joker And The Queen Remix», escribía este usuario. Además, adjuntaba una imagen donde se puede leer en los créditos del lyric video de la canción el nombre de Taylor Swift.

🚨 YouTube seems to confirm that @taylorswift13 is featured on The Joker And The Queen Remix 🚨 pic.twitter.com/BY5HrVhWQT — Taylor Swift Streaming Updates 🧣 (@spotify_swift) February 5, 2022

Desde ese momento, empezaron a circular diversas capturas de pantalla donde mostraban lo mismo. No obstante, este no fue el único indicio de la posible cooperación. En el videoclip de ‘Overpass Graffiti’ de Ed Sheeran también se hicieron algunas referencias a la intérprete de ‘All Too Well’. Se podía leer «Taylor Swift» en el parche de la chaqueta de cuero del británico.