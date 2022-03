Una semana más, ‘Mi casa es la tuya’ llegó a la parrilla televisiva de Telecinco para presentar a la audiencia uno nuevo programa de la temporada. En esta ocasión, Bertín Osborne tuvo la oportunidad sentarse junto a Jimmy Giménez-Arnau, quien se convirtió en el protagonista de la velada.

En esta entrevista, el colaborador televisivo mostró su lado más desconocido hasta ahora, hablando de temas como la relación con su madre, que le marcó para siempre, a por qué no tiene ninguna relación con su única hija, Leticia. Unas declaraciones donde Jimmy Giménez-Arnau no se anduvo con rodeos y fue claro.

La última vez que la vio fue cuando la niña tenía 12 años #MiCasaJimmy https://t.co/fqiGbsnZZw — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 20, 2022

Ante su distanciamiento con su hija, el escritor ha señalado directamente a María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, su exmujer y madre de Leticia, de haber impedido que la relación entre padre e hija fluya hasta el punto de romperla por completo. «Es una tramposa», ha dicho. Y es que, el invitado ha explicado a Bertín Osborne que la hermana de Carmen Martínez-Bordiú le impedía ver a su hija por «venganza», ya que fue él quién decidió finalizar su relación con ella.

«Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo», comentaba al recordarlo. «No sé donde vive ni me importa. Ahora no me importa. Espero que le vaya bien y, chao, no tengo nada más que comentar», ha agregado.

Un tema donde quiso dejar claro que él luchó muchísimo por su hija. «Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada», ha explicado. Palabras a las que agregó que viajaba hasta donde fuera para ver a su hija, pero que Merry se marchaba con ella a otro lado o ni siquiera le hacía llegar sus regalos.

Belén Rodriguez: “Jimmy tenía adoración por su hija. Muchas veces los niños pagan los conflictos de los adultos”. #MiCasaJimmy pic.twitter.com/7qRVmWhzu6 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 19, 2022

Una terrible historia que Jimmy Giménez-Arnau vive desde hace tres décadas. «Para qué voy a estar jodido, yo no puedo hacer nada. Ella ha elegido no verme, yo respeto eso», señaló. Ante dicha situación, el colaborador de 77 años confesó no tener ningún problema, pero Belén Rodríguez, que se encontraba en la entrevista, explicó que en el pasado se acuerda de ver a Jimmy llorando desconsoladamente por no poder ver a su hija.

«Le entiendo a Jimmy igual que entiendo a Rocío Carrasco, llega un momento que tienes que tirar la toalla. El perjudicado es el hijo que le hace la vida imposible la otra parte para que no tenga relación contigo y entiendo que ya no lo vea viable. Ha crecido con una imagen negativa del padre, es normal que no quiera tener una relación… Jimmy ha luchado por ella día tras día», ha comentado Belén Rodríguez.