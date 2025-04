Universo Calleja regresó, un miércoles más, al prime time de Telecinco. El nuevo programa de Jesús Calleja se ha convertido en uno de los grandes estrenos de la temporada. Pues, numerosas celebridades se han reunido con el comunicador en una parte del mundo para llevar a cabo uno de los viajes más asombrosos de sus vidas. Actualmente, como se ha podido ver, el presentador se encuentra en Egipto y lo hace en compañía de Mercedes Milá, Rossy de Palma, Santiago Segura y José Mota. Un viaje donde las emociones no están faltando en ningún momento, pero tampoco las risas. Y es que, la pasada noche del 23 de abril, el equipo del programa organizó una fiesta de disfraces donde los invitados se tuvieron que meter bajo la piel de históricos personajes como Nefertiti o Cleopatra.

«No doy crédito», confesaba Jesús al verlos llegar. Un momento muy divertido que, sin lugar a duda, no dejó indiferente a nadie. Pero, si hay algo que no falta en los programas de Jesús Calleja son las entrevistas personales con los famosos. En el segundo programa del viaje por Egipto, el comunicador tuvo la oportunidad de hablar en privado con Mercedes Milá. Un encuentro donde el presentador se sinceró, como nunca antes, con su compañera de profesión. «Te digo una cosa que nunca te dije… siempre tenías esa rebeldía de decir algo, acojonabas bastante», le dijo sobre cuando coincidían en las cenas que organiza Mediaset España a sus trabajadores.

Ante ello, Calleja le ha confesado a Milá que la primera vez que se puso en contacto con ella para invitarla a su programa fue un verdadero reto para él. «Lo más difícil que tuve que hacer», señala. «A mí tu mensaje no me gustó, porque somos compañeros y me decías ‘Estimada Mercedes’… pero me dio igual, te hubiera dicho que ‘sí’ a todo lo que me hubieras pedido. Sí a todo», le respondió la comunicadora.

Fue entonces cuando la que fue presentadora de formatos de éxito como Gran Hermano se sinceró con Calleja. «¿Por qué te empeñas en entrevistarme? Si no te interesa una mierda lo que te voy a contar, porque ya lo sabes todo», quiso saber. Ante ello, el leonés le aseguró que quiere «contárselo a los que no lo saben». Pero, lejos de dejarlo ahí, le preguntó por su futuro en la profesión. «¿Hasta cuando vas a continuar?», le preguntó.

Una cuestión muy personal que la periodista, de 74 años, respondió sin tapujos. «Hasta que la vida me lo diga y no pueda más. Es que la televisión lo tiene todo», dijo. Por su parte, Jesús Calleja quiso ponerle valor a la actitud que siempre tiene Milá, detrás y delante de cámaras. «Te da igual todo, ¿crees que te ha traído más virtudes o más problemas?», le preguntó.

Mercedes Milá se sincera sobre su situación actual: «La curiosidad que tengo ahora es más pequeñita…»

Mercedes Milá es consciente de su carácter y de su forma de ser, pero ha asegurado que ser así «le ha traído virtudes». Y es que, por mucho que pasen los años, siempre amará el mundo de la comunicación. «Hago todo porque me parece divertido, porque la gente en su casa disfruta», confesaba.

Asimismo, respecto a su labor profesional en la actualidad, la catalana se sinceró. «La curiosidad que tengo ahora es más pequeñita, más de acercarme a la gente mirándoles a los ojos, no dejándoles pasar nada que me parezca interesante, buscando el corazón. Yo hace bastante tiempo que hago planes para hoy y para mañana, y pare usted de contar», concluyó.