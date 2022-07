Jennifer Lopez se sincera sobre sus problemas de salud mental

Jennifer Lopez se ha sincerado una vez más sobre los problemas de salud mental que ha tenido a lo largo de su vida y sobre la importancia de cuidarse, sobre todo de mantener controlado el estrés, una enfermedad que puede causar grandes estragos en la salud.

A través de su boletín, titulado On the JLo, la artista del Bronx ha confesado que ella misma sufrió mucho estrés en su juventud y que rápidamente decidió cambiar sus hábitos para conseguir vivir de una manera más sana y sobre todo, para poder descansar y cuidar de su cuerpo y su mente.

“Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa vídeos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible”, expresó la artista. “Estaba congelada. No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó”, añade.

“Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término”, explica Jennifer Lopez. Y añade: “Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca… Necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo”.

En ese momento, Jennifer Lopez cambió de vida y comenzó a priorizar su salud por encima de su trabajo: “Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente”. El exceso de trabajo le llevó a situación de estrés que su cuerpo fue incapaz de soportar, y desde el momento en el que tomó conciencia de que se estaba dañando a sí misma, su vida comenzó a cambiar.