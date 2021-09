James Arthur lo ha vuelto a hacer. El artista acaba de presentar ‘Emily’, el nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio, ‘It’ll All Make Sense In The End’, que verá la luz el próximo 5 de noviembre.

De esta forma, tras el lanzamiento de ‘September’, ‘Medicine’ y ‘Avalanche’, llega un nuevo adelanto, con el que ha vuelto a demostrar que estamos ante uno de los mejores compositores del momento, a nivel internacional.

‘Emily’ es una balada, con una historia muy emotiva detrás. Pues se trata de una canción a través de la cual James Arthur se mete en el papel de un padre que canta a su hija. Una canción escrita a su “yo del futuro”, que ha cobrado un sentido muy especial para él.

Wrote a song for my future daughter if I ever have one. Emily, coming Friday https://t.co/JPIBMlplfW pic.twitter.com/nAv3lneR2K — James Arthur (@JamesArthur23) September 21, 2021

«Escribí una canción para mi futura hija, si es que alguna vez tengo una», escribió el artista en su cuenta de Twitter antes del lanzamiento de su nuevo single. Para muchos, ‘Emily’ podría ser una canción premonitoria, tal y como les ha pasado a otros artistas como Britney Spears, que escribió una canción dos semanas antes de saber que estaba embarazada.

«Querida Emily, vamos a vivir felices para siempre, voy a pedirle a tu mamá que se case conmigo, pero hay algunas cosas que debes saber…’”, dice la artista a través de la letra de la canción.

‘Emily’ ha sido escrita por James Arthur, junto a James Yami Bell y a colaboradores habituales como George Tizzard y Rick Parkhouse. Una canción que surgió de la idea del artista, al preguntarse si en un futuro llegará a ser un buen padre.

«¿Sería siquiera un buen padre? ¿Qué pasaría si leyeran sobre toda la mierda por la que he pasado? No importa porque, en última instancia, soy el tipo que estará ahí para ti toda tu vida», explica el artista británico.