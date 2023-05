Jaime Nava: ¿Cuántos kilos ha perdido durante su aventura en ‘Supervivientes 2023’?

El paso de Jaime Nava por Supervivientes 2023 llegó el pasado jueves. El deportista pasó por momentos muy duros en el concurso, no obstante, tras su expulsión reconocía que la experiencia había sido un regalo y animaba a sus compañeros a disfrutarla.

Antes de viajar a España, el ya ex concursante tuvo una última conexión con el plató de Supervivientes 2023, en la que dio un repaso rápido a cómo están las cosas ahora mismo en el concurso y de cómo le había cambiado el cuerpo en estos tres meses en Honduras.

Jaime hacía un balance muy positivo sobre su paso por el reality más extremo de Telecinco, asegurando que había sido un viaje personal en todos los sentidos y que se volvía a España muy satisfecho del concurso que había realizado.

Lo primero que se desveló fue el peso que había perdido, mientras que Jaime pensaba que había perdido alrededor de 17 kilos, le sorprendía que la cifra exacta fueran 18,3 kilos. «¡Casi 20 kilos!, yo no peso esto desde que tengo 12 años», expresó el concursante muy sorprendido.

El shock que le dejó el espejo hizo que el ex concursante se rompiera entre lágrimas. «Lo del espejo no sabéis lo que fue… os juro por lo que más quiero en este mundo, mi hija Jimena, no sabéis el impacto que es verte después de tres meses porque tú eres consciente de que habrías cambiado pero no pensé tanto. Sobre todo por verme así de castigado».

Además, agradeció una vez más al programa la aventura: «Me ha servido para conocerme a mi mismo, ha sido lo mejor que me ha podido pasar», desvelando que después de todo lo que han vivido juntos quiere que gane Artur el concurso.