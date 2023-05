Adara Molinero, protagonista de un emotivo reencuentro con su madre en ‘Supervivientes 2023’

Este domingo se produjo uno de los reencuentros más emotivos de Supervivientes 2023. Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez, se reencontraron después de que la madre de la concursante viajase hasta Honduras para sorprender a su hija, quien se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la edición.

Al comienzo de la noche, Ion Aramendi le preguntaba a Elena Rodríguez que quién era mejor superviviente de las dos, debido a que ella participó en la edición del año 2020, coincidiendo con la pandemia. “Por supuesto mi hija, lo está demostrando, qué te voy a decir”, decía.

Ion Aramendi también se interesó por los consejos que le dio a su hija antes de coger el avión rumbo a Honduras. “Le di muchos consejos, que se levantara pronto para ir a pescar, cosas de supervivencia. Que con lo peor que lo iba a pasar era con la añoranza de su hijo. Pero que lo viviera con muchas ganas”, recordaba Elena.

Adara Molinero llevaba varias semanas pidiendo la visita de su madre, sin embargo, este domingo la organización se hizo pasar muy mal hasta que llegó el esperado reencuentro con su madre. La concursante se mostró muy emocionada cuando le mandaron montarse en la barca, sin embargo, le dieron una carta en la que su madre le comunicaba que no había podido viajar.

La concursante no podía parar de llorar, sin embargo entendía que su madre tuviera motivos para no viajar. Lo que no sabía es que todo se trataba de una broma de la organización de Supervivientes 2023. Finalmente, Laura Madrueño le enseñaba una caja envuelta, dentro de la cual se encontraba su madre.

Finalmente, madre e hija pudieron abrazarse, sin poder contener las lágrimas. «Ya queda poco, como te decía Martín en el vídeo: ‘Mamá eres una valiente’. Todo eso te lo decía», le explicaba a su hija Elena. «Lo estás haciendo fenomenal, siempre con esa sonrisa y esa alegría», añadía.

«Tienes que pensar en estar bien, él se lo está pasando bien. Estoy haciendo todo lo que me dijiste. Está todo como tú querías, está alucinando contigo, es que se le ilumina la cara cuando te ve», le decía Elena a su hija. «Para mí eres un ejemplo como madre, estoy super orgullosa de ti», concluía mientras Adara no podía dejar de llorar.