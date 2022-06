J-Hope anuncia su primer proyecto en solitario alejado de BTS

Tras el anuncio de la separación de BTS, J-Hope ha sido uno de los primeros integrantes en anunciar sus nuevos proyectos profesionales. Hace unos días, se conoció que el artista será cabeza de cartel del Festival Lollapalooza, que se celebrará en Chicago. Y ahora, ha anunciado su nuevo disco en solitario.

Las especulaciones sobre un proyecto discográfico en solitario comenzaron después del anuncio de que estaría en el Lollapalooza. Debido a que se trata de un festival de grandes dimensiones, los rumores de que tendría que lanzar nueva música antes de actuar en él, se hicieron cada vez más fuertes.

Y finalmente, se ha anunciado que J-Hope ya tiene preparado su nuevo disco en solitario. Se trata de su primer proyecto tras la separación temporal de BTS. Un disco con el que buscará encontrar una identidad propia y en el que espera tener el apoyo que ha tenido con el grupo durante todos estos años.

De momento, ya se ha podido conocer la portada del álbum debut de J-Hope, así como el título. Bajo el nombre de Jack In The Disco, este nuevo disco del artista verá la luz el próximo 15 de julio, además, el 1 de julio verá la luz el primer adelanto del álbum.

Como era de esperar, el anuncio del lanzamiento de un disco en solitario ha tenido una gran acogida, y rápidamente los fans de BTS lanzaron el hashtag #JackInTheBoxIsComing, para mostrar las ganas que tienen de escuchar el primer proyecto en solitario de J-Hope.

We’re thrilled to announce #jhope of @bts_bighit will headline #Lolla 2022 on Sun, July 31st! 🙌 His performance will make history, cementing him as the first South Korean artist to headline a main stage at a major U.S. music festival. 🎉 Get tickets now: https://t.co/bmjLHHMiVU pic.twitter.com/7kUjSdHj7L

— Lollapalooza (@lollapalooza) June 8, 2022