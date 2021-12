El pasado viernes 10 de diciembre, tuvo lugar el primero de los dos conciertos de Bad Bunny en su natal Puerto Rico. El espectáculo contó con un gran despliegue de seguridad, escenario y decoraciones ambientadas en la temática de los discos del cantante.

Fue una noche en la que, anecdóticamente, Bad Bunny hizo lo que «le dio la gana». El conejo malo brindó a su público enérgicas actuaciones con tal de complacer a los 35.000 asistentes en el Estadio Hiram Bithorn. El trapero que no estaría solo, puesto que brindó actuaciones con amigos y grandes artistas de profesión como Myke Towers, Arcangel, Sech, Jhay Cortez, Nío García, y su fiel amigo, J Balvin, causando este último gran furor por su conjunta actuación.

La intensidad con la que los asistentes vivieron el concierto incrementó cuando J Balvin comenzó a interpretar su famoso tema ‘La Canción’ junto a su amigo, convirtiéndolo en uno de los momentos más intensos de la noche. Al finalizar el tema, los dos cantantes se fundieron en un intenso abrazo, fruto del cariño y respeto que ambos se tienen. De igual manera, el público no desaprovechó de grabarlos y difundir el contenido del reencuentro por redes sociales.

J Balvin llevó todo el flow de Medellín a Puerto Rico cuando participó en el millonario concierto de Bad Bunny. pic.twitter.com/SBXEwjeF1L — Todo Minuto Colombia (@minuto_colombia) December 11, 2021

A pesar de que no era el cumpleaños del conejo malo, J Balvin nos mostró su lado más emotivo dedicándole a su compañero un post de Instagram. En él, hacía un breve aunque intenso repaso por sus carreras.

El encuentro entre ambos no pasó inadvertido a nivel emocional. Al inicio de este post, J Balvin hizo referencia a los tiempos pasados, cuando no todo eran éxitos: “Benito, tu y yo hemos sido diferentes, pero a la vez, muy similares, no nos dio miedo si nos veían particulares, porque parece ser que, en ese momento, yo era el único raro jejeje, hasta que llegaste y grabamos por primera vez”.

J Balvin recuerda cómo se gestó el famoso tema de ambos: “Recuerdo que grabamos y a las 5 horas, en la madrugada, estábamos en ‘La Perla’ en el vídeo de ‘Si tu novio te deja sola’ y bueno, el resto, historia”.

El colombiano concluyó su post haciendo referencia a una anécdota entre los dos: “Hasta un equipo montamos llamado Oasis y eso es lo que estamos viviendo, un oasis de bendiciones, porque, aunque lleguen las tormentas, el oasis siempre regresará. Felicidades, Benito, me enorgullece tu éxito, porque es nuestro éxito y el camino, ha valido la fucking pena”.