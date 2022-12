Andreu llegaba a la hoguera final de La isla de las tentaciones con muchas ganas de volver a su pareja Paola después de tanto tiempo. Estos ya habían tenido anteriormente la oportunidad de verse, pero a través de un cristal y con la dificultad de no poder hablar ni tocarse, aunque Paola se las ingenió mediante señas para expresarle a su pareja la decepción que sentía.

El cantautor estaba muy nervioso y no tardó en emocionarse cuando Sandra Barneda le preguntaba que cómo se sentía: “Ella es todo, es mi persona favorita, la persona que no quiero perder, me da todo y hemos construido algo muy bonitos juntos”, expresaba entre lágrimas. Sin embargo, Paola no llegó a la hoguera con los mismos sentimientos y decidió echarle en cara todo lo que había visto en las imágenes, ante la sorpresa de todo el mundo.

#LaIslaDeLasTentaciones14 • Paola cuando ha visto a su novio en las imágenes dandole un Fa sostenido a otra persona:pic.twitter.com/k8RT8gfgSX — Diego✘ (@lamudiego) December 22, 2022

“Tengo que hablar muchas cosas antes contigo, necesito aclarar cosas que me han dolido”, decía mientras su novio intentaba expresarle cuanto la quería. Pero a la concursante le daba igual pues estaba muy dolida por haberle visto escribirle canciones a su tentadora granadina, además, esta aprovechó la ocasión para preguntarle por una frase que dijo durante su experiencia en La isla de las tentaciones y que a ella no le gustó nada: “¿Te parezco una celosa enfermiza?”, preguntaba muy enfadada.

No hizo falta que Andreu contestara, ya se encargaron de ello tanto la audiencia y usuarios de Twitter que no tardaron en hacer miles de memes respondiendo a esta pregunta. Si bien hay que decirlo, Andreu lo único que ha hecho en el programa ha sido escribir tema tras tema a su tentadora. Finalmente los dos decidieron irse juntos ante la sorpresa de todos, pues pasaron de estar echándose todo en cara a decirse lo mucho que se querían.

Paola: quiero que te veas en las imágenes Las imágenes de Andreu:#LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/oTMHsNVI1a — 🧜‍♀️ (@carlosdelola_) December 22, 2022

intentando entender la hoguera de paola y andreu #LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/WZdfi6u7gv — tusi karia (@ClaraAgudo7) December 22, 2022