Naomi y Adrián se convirtieron en dos de los protagonistas de las sexta de La isla de las tentaciones. Ambos cayeron en la tentación, sin embargo seis meses después confesaron a Sandra Barneda que habían decidido olvidar sus errores y darse una segunda oportunidad.

«Lo pasé muy mal. Pensaba que lo tenía superado, pero verlo… En el fondo no me esperaba que fuera a caer», recordó Naomi durante el reencuentro seis meses después, mientras veía algunas imágenes de su intenso paso por República Dominicana.

«Es inevitable pensar en lo que ha pasado. Venía aquí pensando que lo tenía superado», decía Adrián, que no podía evitar llorar mientras veía algunos vídeos de su paso por el reality de Telecinco. No obstante, a día de hoy han vuelto a ser una pareja consolidada, como demuestran a través de sus redes sociales.

Ahora, Naomi ha contado como empezó todo. La ex concursante recibe a diario mensajes acerca de cómo les llegó la propuesta para participar en la sexta edición del reality. Y finalmente ha respondido a la pregunta a través de un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok.

«Yo estaba tan tranquila de viaje en México con una amiga y me llega un mensaje directo en Instagram de una chica que me decía que le gustaba mi perfil y que si me podía llamar», recuerda Naomi en el vídeo publicado en la red social, en el que explica que se puso en contacto con ella tras su regreso a España, oliéndose de que podía tratarse del programa.

Tras someterse a diversos test psicológicos, las parejas preseleccionadas acudieron a Madrid para realizar un casting presencial. Según cuenta Naomi, ella gustó más que Adrián al equipo del programa. «Tú nos encantas, pero a Adrián lo vemos muy flojo. Métele caña», recuerda lo que le dijo el equipo de La isla de las tentaciones.