Naomi estalla ante las duras críticas recibidas por su actitud en ‘La isla de las tentaciones 6’

Naomi Asensi se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Tras el último episodio, en el que descubre que Adrián, su novio, está arrepentido de su infidelidad, la concursante ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales

En el episodio del lunes, Naomi escuchó a Adrián decir que estaría dispuesto a perdonar lo que ella hizo con Napoli. Sin embargo, ella no estaba de acuerdo, pues aseguró que ella había caído en la tentación por culpa de su pareja, al haberle fallado primero.

Este suceso ha provocado que la concursante reciba muchas críticas, a las que finalmente ha respondido. «Yo he visto todas las ediciones del programa y las he criticado con mis amigas. Pero en vida se me ocurriría ir al perfil de una persona a insultarla», comienza en su relato.

«Al final, hay gente que parece que vive más el programa que nosotros mismos habiendo salido en él», prosigue. Y añade que: «Queda poco para el reencuentro y los debates finales donde sí vamos a poder expresar lo que está bien, mal, lo que hubiese cambiado de lo que he hecho».

Naomi recordó que «allí no vemos el programa entero y que la única información que recibimos son las imágenes que vemos en la tablet. He recibido muchos comentarios diciéndome que si no me daba vergüenza lo que he hecho después de él haberse arrepentido. Y es a lo: ‘vamos a ver, lo único que he visto yo de él es besarse con ella’», declara.

«Lo que quiero apelar es a la cordura. Nosotros porque somos personas públicas, pero imagínate que tu vecina te cuenta un cotilleo de alguien del edificio y tú vas a su Instagram y le dices que es escoria por lo que ha hecho. No lo haces, ¿verdad? Pues esto es lo mismo», añade.

La concursante termina sus declaraciones explicando que aunque sea una persona fuerte «en mayor o menor medida te afecta y lo que no puede ser es que yo tenga un día de mierda porque a cuatro les apetezca insultarme en redes. No lo voy a tolerar».