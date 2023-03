‘La isla de las tentaciones’: Naomí, en shock al ver a Adrián arrepentido

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Una entrega en la que Sandra Barneda dio la oportunidad a las chicas de ver en directo lo que estaba ocurriendo en Villa Playa. Solo una de ellas podría ver las imágenes, siendo Naomi la elegida por sus compañeras.

Al ser preguntada por las imágenes que se esperaba encontrar, Naomi confesó a Sandra Barneda que quería ver a su pareja arrepentida por haberle sido infiel. La concursante acertó, pues esas fueron las imágenes que vio al encenderse la pantalla.

«Siento un poco de rabia», confesó Naomi al ver las imágenes. En las imágenes, Adrián se encontraba en la cama junto a Alejandro, sin poder parar de llorar al arrepentirse de su beso con Keyla. El concursante también lloraba por el acercamiento de su pareja y Napoli

Naomi, sobre Adrián: «El que me falló fue él» 🔁 Estoy de acuerdo

❤️ No estoy de acuerdo 🍎 #Tentaciones10 | #LaIslaDeLasTentaciones10

«Al final el que abrió la veda por así decirlo fue él. El que me falló fue él», comenzó diciendo Naomi al principio. No obstante, la concursante se terminó rompiendo al recordar cómo comenzó para ellos la aventura en la isla y en qué punto se encuentran ahora.

«Vinimos para que me quitara la mochila de la desconfianza. Desde el día dos he tenido muchos momentos de estar a punto con Napoli, pero no lo hice porque daba mi vida por Adrián. Quería que fuera el padre de mis hijos», explicó Naomi entre lágrimas.

Sandra Barneda expresó que Naomi estaba pensando con la cabeza en lugar de hacerle caso a su corazón, al asegurar que no podría perdonar a Adrián. «Tienes que escuchar también a tu corazón. Todos cometemos errores y la cagamos. En el amor, la rabia intoxica muchísimo», le dijo la presentadora.