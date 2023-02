‘La isla de las tentaciones’: Keyla Suárez se sincera sobre cómo fue su transición

Keyla Suárez es una de las solteras de La isla de las tentaciones 6 y la primera participante trans en toda la historia del reality. La tentadora comienza su andadura en Mtmad con su propio programa, Mi momento, en cuyo primer episodio ha contado cómo fue el duro proceso respecto a su transición.

La chica ha contado sus momentos más duros y ha enseñado algunas fotos de su antes y después. Sobre su nombre ha confesado que al principio Keyla no estaba entre las opciones, pero que ella y su madre lo eligieron por un motivo muy preciso: “El significado de mi actual nombre, que es belleza, fortaleza y lo más alto que tiene Dios, hizo que mi madre y yo lo eligiéramos”.

Casi entre lágrimas, la canaria ha relatado cómo se sentía de niña y lo que tuvo que pasar hasta llegar dónde está ahora. “Yo no me tuve que dar cuenta porque siempre me consideré una niña. Me veía reflejada en un cuerpo que no era el mío y desde muy pequeña ya lo sabía. Fue cuando la gente me empezó a mirar raro cuando me di cuenta de que la gente no me veía como yo me veía. Esta etapa fue un infierno y aún estoy pagando estas secuelas”, ha revelado la soltera.

A pesar de que su familia siempre la apoyó, en el instituto Keyla Suárez no lo tuvo nada fácil. A día de hoy, todo lo sufrido le ha provocado secuelas como problemas de salud bastante graves. “Me pregunté qué hacía viviendo una vida de mentira porque prefería no seguir viviendo que hacerlo así. En el instituto hice públicamente mi cambio y eso fue como ponerme en una pared y que me disparasen”, se ha sincerado finalmente rompiendo a llorar sin poder aguantar la emoción.

Esta fue sin duda una de las peores etapas de la vida de la participante de La isla de las tentaciones: “Hicieron de mí un monstruo, quisieron hacerme sentir el bicho que yo era para ellos y para mí ir al instituto era querer morirme y sufrir ataques de ansiedad”, ha comentado sobre el acoso que sufrió. “Todavía tengo depresión y se me han quedado secuelas como ataques de epilepsia”, ha revelado sobre su estado actual. Además, ha defendido el papel de la cirugía estética que a día de hoy le ha ayudado a ser feliz en su propia piel.