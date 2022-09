‘La isla de las tentaciones’ | Javi, destrozado tras la primera hoguera: “No me esperaba esto”

El pasado miércoles 28 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de la quinta edición de La isla de las tentaciones en Telecinco. En ella, pudimos ver cómo las luces de la tentación comenzaron a sonar, cómo Sandra Barneda se mostró contundente con un concursante y, sobre todo, cómo comenzó la primera hoguera.

El protagonista de ésta fue, sin lugar a dudas, Javi. El joven, en todo momento y desde su llegada a La isla de las tentaciones, dejó claro que Claudia se había convertido en su debilidad. Lo que no esperaba era enfrentarse tan pronto a unas imágenes que, desde luego, no le gustaron en absoluto.

A pesar de que la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no se besó con nadie, lo cierto es que formó parte de diversos juegos que fueron aumentando la temperatura en la Villa. Esto provocó que surgieran unos vídeos en los que se veía cómo uno de los tentadores besó su abdomen e, incluso, deslizó hielo por su cuerpo.

ESTOY LLORANDO DE LA RISA DE VERDAD JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/wiWh90oDB4 — l u c í a ✨ (@liveforaitana) September 28, 2022

Javi, a pesar de que las imágenes eran de lo más sorprendentes, quiso dejar a un lado sus inseguridades. ¿De qué manera? Dando un voto de confianza a su novia, centrándose en que ella estaba jugando sin ningún tipo de interés. Y todo porque Claudia estaba apartando la mirada ante el acercamiento del soltero en cuestión.

A pesar de que quiere seguir confiando en su pareja, Javi se vino abajo. Y es que no ha podido evitar reconocer que no se esperaba ver esas imágenes en la primera hoguera. “Parece que lo estoy encajando bien, pero por dentro no estoy bien”, comenzó diciendo el participante de La isla de las tentaciones.

“Me descolocan esos juegos de que le besen la tripa, el culo… Quiero esperar, igual para ella no significa nada que alguien le bese el culo, pero a mí me molesta mucho. Estoy jodido, es un revés muy fuerte”, reconoció a Sandra Barneda. A pesar de todo, debemos tener en cuenta que no se pudieron ver todas las imágenes en las que Claudia era protagonista. Según la presentadora, porque no era el momento adecuado para hacerlo. ¿Cuándo lo será? ¿Cuál será la reacción de Javi? ¡Solamente el tiempo lo dirá!