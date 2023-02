‘La isla de las tentaciones’: Adrián, entre lágrimas al ver a Naomi con Napoli

La isla de las tentaciones nos ha dejado uno de los programas más difíciles de toda la edición. Una semana más, el popular reality de Telecinco regresó a la parrilla televisiva para ofrecer a los espectadores un nuevo programa donde la audiencia pudo presenciar la hoguera de los chicos y la de las chicas. Un encuentro donde, nuevamente, Adrián ha vuelto a derrumbarse.

«Me siento como un funambulista entre dos rascacielos sabiendo que en cualquier momento se puede caer al vacío. Tengo vértigo», confesaba antes de ver las imágenes de su novia, Naomi. Una calma que duró poco tiempo pues, no le hizo nada de gracia ver a su chica tan cercana a Napoli, uno de los solteros.

«Creo que es muy evidente que le gusta, y que, si todavía no ha dado el paso, lo va a dar fuera. Está en una balanza entre sus valores y lo que siente por esa chica. La he visto reprimida en el vídeo. Siempre intenta marcar la distancia, pero él era consciente de que le gustaba. Quizás tenía una venda en los ojos…», admitió. «Mis compañeros siempre han intentado que abra los ojos, ellos han visto lo que yo estoy viendo semanas antes», repetía.

Recordemos que Adrián ya ha cruzado la línea y ha besado a una de las tentadoras de su villa. Pero, parece ser que no le gusta nada ser la víctima de la infidelidad. «Esto a mí me tortura, es peor que si se lo hubiera tirado el primer día. Estaba muy seguro de lo que sentía por mí y ya no lo tengo tan claro. Veo esa complicidad, que no se siente mal. Yo al minuto uno después de dar el paso y dejarme llevar, lo primero que me vino a la cabeza era ella», señaló.

Sin embargo, Adrián tuvo que parar sus confesiones. Al finalizar la imágenes el joven se dio cuenta que, a pesar de todo, Naomi no le fue infiel y supo parar cuando tenía que hacerlo. «Sigo pensando que es la mujer de mi vida y sobre todo necesitaría saber si yo sigo siendo el hombre de la suya. No necesito ver más, le gusta de verdad. Encima se me está cayendo el mundo pensando en lo que yo he hecho, porque ella está aguantando como una campeona», concluyó, entre lágrimas.