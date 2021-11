Isabel Rábago vivió una noche muy complicada este domingo. La concursante no solo es consciente de que este domingo Miguel Frigenti podría volver a la casa como uno de los concursantes repescados, sino que en la pasada noche, recibió un mensaje del ex concursante.

Un mensaje que cayó como una bomba dentro de la casa, y tras el cual, la periodista no dudó en estallar como nunca contra su compañero, que se encontraba presente en el plató de ‘Secret Story’.

«Para Isabel, alias ‘Sor Virtudes’: ¿Lo de ir envenenando por detrás a todos tus compañeros es porque no has conseguido tener una trama propia en el concurso o simplemente eres así de retorcida?», le escribió Miguel Frigenti, y como era de esperar, este mensaje no ha pasado desapercibido dentro de la casa.

Isabel responde a @MiguelFrigenti: «Cree el ladrón que todos son de su condición, un beso» #SecretNoche9 pic.twitter.com/aNz84ejo4C — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 7, 2021

«Cree el ladrón que todos son de su condición, ¡un beso!», le respondió la concursante visiblemente alterada. En ese momento, Jordi González le pidió que se explicase y en ese momento Isabel Rábago estalló contra su compañero.

“Lo de ir envenenando… Soy bastante clara y lo digo todo en primera persona. Si tener trama es ir apabullando y metiendo bronca prefiero no tener trama personal, prefiero tener la mía propia… Lo digo todo en primera persona cuando tengo un problema, ni que fuera un Borgia», señaló la concursante.

Y añadió: «Llevo unas semanas que me estoy riendo desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy inmensamente feliz con cada uno de mis compañeros y feliz de haber dicho que sí a este programa».

Por su parte, Miguel Frigenti se mostró tranquilo desde el plató de ‘Secret Story’. Eso sí, tan solo señaló que «se está viendo cómo es Isabel Rábago y ojalá pueda entrar para desenmascararla, porque me parece lo peor de esa casa».