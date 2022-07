Isa Pantoja responde a Irene Rosales: «No hemos sido amigas, somos cuñadas”

El pasado miércoles, Irene Rosales dio la sorpresa al haber concedido una entrevista a la revista Lecturas. Entre otras cuestiones, la andaluza aseguró que Isabel Pantoja “ha dañado psicológicamente a Kiko”. Unas declaraciones por las que Isa Pantoja ha querido pronunciarse en El programa del verano.

Para comenzar, la prima de Anabel Pantoja respondió si su madre había leído o no la entrevista de Irene Rosales: «Que yo sepa, mi madre no ha visto ni leído la entrevista, no le he preguntado, antes ella tenía teléfono y le llegaba algún tipo de información, pero creo que ahora no». En cuanto a la situación de la familia, Isa Pantoja afirmó que «mi madre ha tenido muy buenos momentos con mi hermano, igual que yo, he tenido buenos y también malos».

Aprovechando la oportunidad que le dio El programa de Ana Rosa, Isa Pantoja quiso hacer balance sobre el momento exacto en el que comenzó esta guerra: «Mi hermano, después de la boda de Anabel hizo una entrevista donde me metía a mí y a mi prima, luego la cosa ha ido a más y no te sé explicar”. Además, añadió: “Si hablamos de portarnos bien y ser generosos, he sido generosa con ellos. Las cosas que han salido han sido por otras personas o principalmente por mi hermano».

Isa, sobre Pantoja e Irene Rosales: «De qué se tiene que defender si mi madre no ha dicho nada» #AR7Jhttps://t.co/ROwxWcMCaf — El programa del verano (@elprogramadear) July 7, 2022

Respecto a Irene Rosales, Isa Pantoja ha sido muy contundente: «No hemos sido amigas, somos cuñadas. Es la madre de los hijos de mi hermano y ya está». De esta manera, aseguró que «yo me he llevado muy bien con las parejas de mi hermano, las de mi madre, siempre he respetado eso. No he tenido algo más de cariño o confianza».

La colaboradora de El programa del verano recordó que “los problemas de mi madre y hermano estaban desde hace tiempo”. Eso sí, dejó claro que “mi madre siempre ha tenido a Irene mucho cariño, mucho respeto y me sorprende el punto al que han llegado las dos. No he visto mal rollo entre ellas. Me sorprendo yo también de todo esto, hasta donde tengo entendido se llevaban muy bien».

Es más, Isa Pantoja quiso recordar que Irene Rosales, durante su participación en Gran Hermano DÚO, “mandaba besos a mi madre porque la consideraba como su segunda madre”. Tras este pequeño análisis, la influencer hizo una reflexión: “Irene no creo que haga bien en defender tanto a Kiko públicamente, hay cosas que no se pueden defender. El que realmente mete la pata es mi hermano, quito a Irene de esto”.