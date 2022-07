Irene Rosales, contra Isabel Pantoja: “Ha dañado psicológicamente a Kiko”

Irene Rosales ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores. ¿De qué manera? Concediendo una entrevista a la revista Lecturas. La influencer ha dado una serie de declaraciones con las que, inevitablemente, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Hace poco más de un año decidió alejarse de los medios de comunicación.

Pasado ese tiempo, Irene Rosales ha hablado y lo ha hecho para mostrarse de lo más contundente con la familia de su marido Kiko Rivera. La andaluza ha estallado contra la familia Pantoja en general, pero ha sido mucho más contundente tanto con su suegra Isabel Pantoja como con su cuñada, Isa P.

“No tengo relación con nadie”, confirmó Irene Rosales a la revista Lecturas. Lejos de que todo quede ahí, ha sido muy clara con la tonadillera: “Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko”. Lejos de que todo quede ahí, ha ido mucho más allá: “No voy a perdonar que no llame a mis hijas”.

En cuanto a la relación que actualmente tienen madre e hijo, Rosales ha asegurado lo siguiente: “Kiko está enfadado con su madre por temas de hace 38 años. Se siente engañado, decepcionado y manipulado”, confesó. Pero si hay algo en lo que ha querido incidir la influencer es en mostrarse contundente con su cuñada.

De esta manera, a través de Lecturas, le ha dedicado este mensaje: “Me ha atacado a mí para herirle a su hermano”. Por si fuera poco, añadió algo más: “No entiende que, cuando Kiko contó intimidades de ella, no me posicioné a su favor. Lo que no voy a hacer es echar más mierda a Kiko”.

¡Pero no todo queda ahí! Respecto a Isa Pantoja, Irene Rosales va más allá: “Ella intenta echar tierra a mi relación con Kiko, yo no me meto en sus relaciones”. Respecto a la relación entre Kiko Rivera y su hermana, Irene se ha pronunciado: “A Isa no le han hecho lo que le han hecho a Kiko. A él le han quitado todo lo de su padre, y le han dejado una deuda de millón y pico”. Unas declaraciones que, sin lugar a dudas, van a traer cola.