Isa Pantoja lanza un dardo a Telecinco en su estreno en ‘La familia de la tele’

Tras tener que aplazar durante dos semanas su estreno, La familia de la tele celebró ayer su tan ansiado estreno con un desfile, que quedó deslucido por la lluvia que cayó en Madrid durante la tarde. Pese a la expectación generada, lo cierto es que el nuevo programa de las tardes de La 1 llegó sin hacer mucho ruido y sólo pudo ser tercera opción en audiencias durante sus dos tramos de emisión, quedando por detrás de las ofertas de Antena 3 y Telecinco. Uno de sus grandes atractivos era el fichaje de Isa Pantoja, que cambia Mediaset por TVE después de años siendo colaboradora de espacios como El programa de AR y Vamos a ver.

Parecía que debía llegar arrasando, pero lo cierto es que el estreno del nuevo Sálvame no ha conseguido liderar en ningún momento, aunque sí que ha mejorado los datos que conseguía hasta ahora el concurso El Cazador, que estaba hundido desde que comenzase su versión All Stars. El primer bloque, emitido hasta casi las 17 h, consiguió una media de un 8.7% de share y 769.000 espectadores. El segundo, que comenzó después de las series Valle Salvaje y La Promesa, logra un 9.1% de share y 708.000 televidentes. Unos datos que se maquillan gracias a que los capítulos de las series entran dentro de su horario, pero que no sirve para que meta miedo a Jorge Javier Vázquez, Y ahora Sonsoles o la serie Sueños de libertad. En cambio, TardeAR sí que ha visto de cerca a su nuevo rival.

No le sirvió de mucho, al menos en su estreno, la llegada de Isa Pantoja, uno de sus fichajes estelares, que ha debutado en el programa en plena recta final de su embarazo y lo hacía con mensaje hacia Mediaset, su anterior casa. «Estoy superilusionada y supercontenta. Nos hemos encontrado muchas veces en otros programas con el equipo de La familia de la tele, pero nunca he tenido el placer de trabajar con vosotros. Vengo a integrarme del todo», ha dicho. Lo cierto es que Isa ha pasado muchas veces por el Deluxe e incluso fue colaboradora de Cazamariposas, programa que formaba parte de la misma productora de Sálvame.

Sobre su familia, aseguraba que es importante tener voz propia, desmarcándose de su hermano Kiko y de su madre Isabel Pantoja, siguiendo así los pasos de su prima Anabel, que desde hace años es más protagonista que incluso su propia tía.

Preguntada por Marta Riesco, con la que compartió amistad y trabajo en El programa de AR, también ha explicado los motivos de su cambio de cadena. «Me ha costado tomar la decisión del fichaje, porque estaba muy cómoda en mi otro trabajo, pero me veía un poco estancada», un dardo a sus ex compañeros de Vamos a ver, con los que ha estado trabajando en los últimos meses.

Aunque ahora mismo está centrada en el embarazo de su segundo hijo, Isa Pantoja quiere entrar de lleno en La familia de la tele, por eso está dispuesta a regresar con ganas a los platós. «Quería probar otros proyectos, que me viese en otros perfiles. Esta cadena apuesta por formatos muy buenos, así que me atrevo, me entrego a La familia de la tele», aseguraba.

Este programa llega para recuperar el espíritu de Sálvame y lo hace de la mano de La Osa Producciones, empresa heredera de La fábrica de la tele, productora que durante años se encargó del espacio de las tardes de Telecinco y sigue implicada (junto a varios de sus miembros) en la Operación Luna. Se trata de una trama de compra y venta de datos policiales de famosos, con el fin de dar informaciones muy sensibles en antena, todo gracias a la supuesta complicidad de un agente de Policía Nacional que se los facilitaría a la redacción del programa.