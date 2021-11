El pasado lunes, Isa Pantoja cumplió nada más y nada menos que 26 años. Una fecha que, aunque la felicidad se hizo presente en todo momento, volvió a estar marcada por las diversas polémicas que hay en la familia Pantoja. Tras varias celebraciones, muchos son los que se hacían la siguiente cuestión: ¿Kiko Rivera ha felicitado a su hermana? Después de unos días, ya tenemos la respuesta.

La propia Isa Pantoja, el pasado miércoles, reapareció en ‘El programa de Ana Rosa’. Es entonces cuando confirmó que, en efecto, su hermano no le había felicitado el cumpleaños. Eso sí, la joven reconocía que tampoco esperaba que lo hiciera. “No hay noticias de mi hermano, está en paradero desconocido para mí”, reconoció la colaboradora.

Lo cierto es que ella tiene claro que, antes de que haya una felicitación, tiene que haber una conversación entre los dos: “Antes que un mensaje me gustaría hablar con él. Cuando quiera, hablaremos. No hace falta nada más porque yo siempre estoy dispuesta, y creo que él no ha estado acertado”.

Isa Pantoja explica en qué punto está la relación con su madre y con Kiko Rivera #AR10N https://t.co/Vi9jXUiClF — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 10, 2021

Aunque Kiko Rivera no quiso ponerse en contacto con su hermana en el día de su cumpleaños sí que lo hizo Irene Rosales a través de un mensaje. A pesar de todo, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ reconoció que no preguntó a su cuñada nada que tuviera relación con su hermano, ya que “no quiero intermediarios”.

Además, fue más allá: “Somos las personas responsables. Anabel, por ser intermediaria, al final ha cargado con todo. Al final para qué. Somos adultos, cada uno tiene que ser responsable de lo que dice”. Lo cierto es que, a pesar de esta complicada situación con su hermano, Isa Pantoja ha reconocido que su madre fue una de las primeras personas en felicitarla.

“Me felicitó a las 12. Me envió un mensaje muy bonito, me hizo mucha ilusión”, aseguró. Parece que la relación entre madre e hija está más fuerte y consolidada que nunca. Por si fuera poco, Isa Pantoja ha confirmado lo que Irene Rosales dio a conocer el pasado fin de semana en ‘Viva la vida’, y es que Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento: “Mi madre necesita llevar ese duelo ella misma”.