Irene Rosales continúa firme en su decisión de mantenerse alejada de la televisión. No obstante, la mujer de Kiko Rivera se encuentra muy centrada en su faceta de influencer, tras haber conseguido una fiel comunidad de seguidores en Instagram, con los que comparte gran parte de su día a día.

A través de su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 677.000 seguidores, no solo muestra su día a día, sino que también colabora con diferentes marcas y es muy sincera a la hora de revelar los retoques estéticos que se ha hecho.

Esta misma semana, Irene Rosales ha compartido el último retoque que se ha realizado. Muy feliz con el resultado, debido a que asegura que nadie se había dado cuenta, reveló que se había inyectado ácido hialurónico en la nariz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

«El retoque de la nariz ya llevaba un año y medio que no me lo hacía. La tenía bien, pero ya se me estaba quitando el efecto de la otra vez», confesó la mujer de Kiko Rivera en sus historias. «Lo que he hecho ha sido subirme un poquito la puntita y ponerme el tabique recto», explicó.

Además, reveló que no era el único retoque se había realizado ese día: «También fui a ponerme bótox, que no me lo ponía desde principios de noviembre y ya me hacía un poco de falta porque yo tengo arrugas. Lo que no quiero es que el día de mañana se me queden las marcas de las arruguitas».

«Es algo que no tengo que esconder, no es para nada malo ponerte bótox. Yo me veo la cara mucho más despejada y me la noto con luminosidad», defendió Irene Rosales. «A mí me gustan los resultados con los que salgo cuando voy a la clínica», reflexionó.