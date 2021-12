El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’ presentada por Jorge Javier Vázquez. Fuimos partícipes de cómo Miguel Frigenti se convertía en el nuevo expulsado de la edición mientras que vivimos unas nominaciones de lo más tensas, peculiares e inusuales.

Antes de que todo esto pasara, los concursantes de ‘Secret Story’ recibieron la visita de algunos familiares y seres queridos. En el caso de Luis Rollán fue Irene Rosales. La que fuera su compañera en ‘Viva la vida’ no dudó un solo segundo en aceptar la propuesta de visitar la casa de Guadalix de la Sierra para dar fuerzas a su gran amigo.

Entre otras cuestiones, la mujer de Kiko Rivera quiso dejar muy claro a Luis Rollán que está haciendo un gran concurso. Y no solamente eso, sino que toda su familia y sus amigos están verdaderamente orgullosos de cómo está disfrutando de su participación en ‘Secret Story’. Una visita que llenó de alegría al andaluz.

¡Luis se ha fundido en un abrazo con Irene! ¿Qué os ha parecido? #SecretGala12 pic.twitter.com/JIKAIzNeLj — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 2, 2021

Antes de que se produjera el encuentro, Irene Rosales entró en la casa de Guadalix de la Sierra. La joven estaba muy emocionada porque le traía muchos recuerdos de cuando participó en ‘GH DÚO’ junto a Kiko Rivera. Una experiencia que sirvió, como ella misma aseguró, para que su madre, que falleció en febrero de 2020, disfrutara de sus nietas Ana y Carlota durante tres meses.

En su conversación con Jorge Javier Vázquez, Irene Rosales confesó cómo se encuentra Kiko Rivera: “Bien, dentro de lo complicado de la situación”. Además, reconoció sentirse decepcionada por no haber recibido apoyo por parte de Isabel Pantoja en el momento más duro de su vida. Lo cierto es que, a pesar de todo, la joven no echa de menos a su suegra.

Lejos de que todo quede ahí, Rosales fue aún más contundente: “Con quien estoy ahora mismo es con quien estoy. Tendría que tener conversaciones con ella, pero ahora mismo no creo que se vayan a producir”. Por si fuera poco, confirmó que no iba a visitar Cantora estas navidades. En cuanto al concursante de ‘Secret Story’, Irene tiene claro que tiene que tener una conversación con la tonadillera: “Luis ha sufrido mucho y ha llorado mucho. Para él no es una amiga, es un familiar y todo lo que hizo fue con la intención de mediar”.